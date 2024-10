Nuovo incarico per Spirlì: Presidente della Fondazione Regionale per i Greci di Calabria

Nuovo incarico per Nino Spirlì. L’ex presidente f.f. della Regione Calabria è stato nominato nei giorni scorsi Presidente della Fondazione Regionale per i Greci di Calabria.

L’annuncio è arrivato dallo stesso Spirlì attraverso i social network.

“In Cittadella Regionale “Jole Santelli”, in occasione della presentazione della Proposta di Legge sulla Magna Graecia, alla presenza della prima firmataria Deputata Simona Loizzo, Amica e Sorella, della Rappresentante dell’Ambasciata di Grecia in Italia, e di tanti invitati, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, Caro Amico e Grande Presidente, mi ha comunicato la volontà Sua e della Giunta Regionale di nominarmi nuovo Presidente della Fondazione Regionale per i Greci di Calabria (Grecanica). Commosso e onorato, ho accettato”.

Dopo aver ringraziato il Governatore Occhiuto, Spirlì ha ricordato come l’arte e la cultura facciano da sempre parte del suo bagaglio professionale ed umano.

“Nelle mie vene scorre sangue greco e greco/giudaico, e la mia Anima se ne nutre. Da sempre ho venerato e onorato le mie radici, che condivido con Tutti i Greci di Calabria e con Tutti i Calabresi. Mi impegno fin d’ora a servire fedelmente e con giustezza chi ha pensato a me.

Ho tenuto a chiarire fin da subito, per amore di giustizia, che questa scelta non è politica o partitica, ma mi onora perché riconosce una vita dedicata all’Identità, all’Arte, alla Speculazione Filosofica, alla Fede, al Sapere, al Lavoro, alla Mia Gente”.

Spirlì, dopo aver chiuso l’esperienza da f.f. alla Cittadella e visto evaporare la possibilità del ticket in abbinata con Occhiuto alle scorse elezioni regionali, era tornato ad occuparsi di arte, assumendo l’incarico di vice presidente della Fondazione Musaba. Esperienza durata meno di un anno, esattamente dal febbraio al novembre del 2022.