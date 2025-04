Nissa, Giovannone: ‘Siracusa e Reggina meritano di andare in serie C. Tifosi, grazie’

"Domani, come al solito, pagheremo gli stipendi in anticipo". E poi la promessa per il prossimo anno

Qualche ora dopo la sconfitta subìta sul campo della Reggina, il presidente della Nissa Giovannone pubblica sul profilo social ufficiale della società un video: “Mi voglio complimentare con i 350 tifosi che sono andati fino a Reggio Calabria per tifare Nissa, è stato bellissimo, vi voglio bene. Siracusa e Reggina hanno dimostrato di essere nettamente più forti delle altre, meritano la classifica che hanno e meritano entrambe di andare in serie C.

Mi auguro che questo accada. Noi il prossimo anno, alla luce dell’esperienza maturata in questa stagione, sceglieremo 22 calciatori, uno più forte dell’altro, per andare a svolgere un grande campionato.

Dicono tutti che siamo una società modello. Riguardo la sconfitta con la Reggina ai ragazzi non posso rimproverare nulla, e proprio perchè siamo una società modello, anche domani pagheremo lo stipendio in anticipo come abbiamo sempre fatto, allo staff e ai calciatori. Forza Nissa”.