Nissa-Reggina: le formazioni ufficiali. Giuliodori subito titolare
Edera parte di nuovo dalla panchina. Torrisi sconta il suo secondo turno di squalifica
11 Gennaio 2026 - 13:16 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Nisas-Reggina gara valida per la 19ª giornata del campionato di Serie D girone I:
NISSA (4-4-2): Castelnuovo; Lanza, Marino, Silvestri, Fascetta; Terranova, Palermo, Provenzano, Rotulo; Alagna, De Felice. All. Di Gaetano
A disposizione: Dregan, Agnello, Tuminelli, Cittadino, Bruno, Kragl, Tamajo, Megna, Cisse
REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, D. Girasole, R. Girasole, Distratto; Laaribi, Fofana; Ragusa, Mungo, Di Grazia; Ferraro. All. Polito
A disposizione: Summa, Adejo, Salandria, Edera, Lanzillotta, Panebianco, Guida, Sartore, Macrì
Arbitro: Gennaro Decimo (Napoli). Assistenti: Giovanni Santariello (Nocera Inferiore), Giovanni Di Meglio (Napoli)