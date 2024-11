Ponte sullo Stretto, CGIL e Calabria Possibile: ‘Un’opera che non risolve i problemi del Sud’

In data 15 Novembre a Roma, nella Sala Capranichetta di Piazza Montecitorio si è tenuta la conferenza stampa “No al Ponte sullo Stretto”, organizzata da CGIL e le principali realtà politiche territoriali e nazionali vicine alla causa, esponendo a gran voce la contrarietà alla cantierizzazione di tale opera.

In questa occasione Calabria Possibile ha partecipato con un intervento della portavoce territoriale Silvia Giandoriggio:

“Un’infrastruttura a un costo 14 miliardi di euro, quasi un punto di PIL, che non può essere risolutrice dei problemi del Sud Italia. Il Ponte sullo Stretto è un contratto a tempo determinato che aiuterebbe le aziende del Paese solo nel breve termine perché non interviene sui problemi strutturali che impediscono agli imprenditori di avere i servizi territoriali adeguati per radicarsi ed espandersi, non offre prospettive di sviluppo nei settori strategici di cui il Sud necessita, non assorbe la disoccupazione endemica presente nel Meridione, non compensa l’aumento dei letti vuoti nelle case delle famiglie calabresi e siciliane, non consente il ritorno dei giovani fuori sede costretti ad emigrare per ottenere maggiori opportunità. Il ponte è l’ennesimo palliativo datoci che nasconde l’incapacità governativa di mettere in atto una progettualità sistemica su più livelli. È evidente e lacunoso l’agire del governo sull’ordinario e su settori strategici delle nostre regioni. Non è con una ennesima incompiuta nel deserto che si risolvono i problemi strutturali di due tra le regioni più povere d’Italia che necessitano di interventi sui principali settori economici.”