Calabria, scivolato lungo una scarpata e salvato: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Nel tardo pomeriggio di ieri, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta in località Contrada Campodorato, nel comune di Nocera Terinese (CZ), per un soccorso a persona.

L’intervento si è reso necessario a seguito della caduta di un uomo, classe 1958, scivolato lungo una scarpata particolarmente impervia. I Vigili del Fuoco, raggiunto il malcapitato, hanno provveduto a immobilizzarlo e a recuperarlo tramite l’utilizzo della barella toboga in dotazione.

Una volta riportato in zona sicura, l’uomo è stato affidato al personale sanitario del Suem 118 per le prime cure e il successivo trasporto presso una struttura ospedaliera di Catanzaro.

Sul posto presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.