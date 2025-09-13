Regionali, presentata la lista di ‘Noi Moderati’ per Reggio

Il Comm. provinciale Foti: "Abbiamo risposto ai saccheggiamenti con il lavoro e l'impegno"

Si è svolta oggi all’Hotel Excelsior di Reggio Calabria la presentazione ufficiale della lista dei candidati di Noi Moderati che correranno per un seggio al Consiglio Regionale nella Circoscrizione Sud.

L’incontro, coordinato dal Commissario provinciale Nino Foti, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, militanti, dirigenti del partito e, naturalmente, dei candidati: Antonino Crea, Francesca Eroi, Orlando Fazzolari, Antonio Malara, Maria Marilena Mammone, Maria Grazia Pascale e Gaetano Rao. Era presente anche Luciano Politi, responsabile organizzativo della provincia di Reggio Calabria di Noi Moderati.

Un percorso basato su ascolto, confronto e lealtà

Nel suo intervento, Nino Foti ha ringraziato i candidati e le candidate per aver scelto di intraprendere questo percorso con il partito:

“Ringrazio sinceramente i candidati e le candidate che hanno deciso di condividere questo cammino. Auguro loro di vivere una campagna elettorale basata sull’ascolto, sul confronto e sullo scambio di idee e contenuti, ma soprattutto con lealtà e correttezza.”

Foti ha anche voluto sottolineare le difficoltà incontrate nella fase di composizione delle liste, dichiarando:

“Abbiamo lavorato duramente per comporre delle liste competitive, con candidati preparati e motivati, espressione di tutto il territorio della circoscrizione. Purtroppo, ci siamo trovati di fronte a veri e propri saccheggiamenti, con un inaccettabile mercato di compravendite, probabilmente mirato a indebolire il nostro peso specifico. Ma abbiamo risposto con il lavoro e l’impegno.”

L’obiettivo di Noi Moderati: una squadra di livello

Il Commissario provinciale ha ribadito l’obiettivo del partito per le elezioni regionali: