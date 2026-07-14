‘Ndrangheta a Reggio, maxi blitz contro le cosche: i 79 NOMI degli arrestati
Tre diversi provvedimenti dei GIP: ecco tutti i nomi dei soggetti finiti in carcere e ai domiciliari
14 Luglio 2026 - 15:22 | di Redazione
Dall’operazione odierna, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Reggio Calabria, sono scaturite tre distinte ordinanze di applicazione di misure cautelari personali. I provvedimenti restrittivi, che colpiscono duramente i presunti assetti e le proiezioni economiche e criminali delle cosche cittadine e delle loro articolazioni territoriali, sono stati emessi a firma dei Giudici per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale reggino, il dott. Iacovelli, la dott.ssa Colli e il dott. Abagnale.
L’inchiesta ha permesso di fare luce su un fitto reticolo di alleanze, dinamiche estorsive e traffici illeciti. Di seguito viene riportato l’elenco completo dei soggetti attinti dai provvedimenti, suddivisi in base alla misura cautelare disposta (custodia in carcere o arresti domiciliari) e ordinati alfabeticamente.
Custodia cautelare in carcere
- Agostino Giuseppe – cl. 1970
- Amaddeo Antonio – cl. 1967
- Amato Damiano, detto “Enzo Pinnola” – cl. 1978
- Ambrogio Antonio, detto Totò – cl. 1978
- Amodeo Massimiliano, detto Massimo
- Aricò Filippo, detto Pippo – cl. 1969
- Barbaro Davide – cl. 1990
- Benestare Giorgio, detto “Franco” – cl. 1960
- Berlingeri Santino, detto “Spillo” – cl. 1994
- Bevilacqua Mario – cl. 1974
- Buda Rocco – cl. 1992
- Caracciolo Fortunato – cl. 1990
- Chirico Gaetano
- Cilione Fabio – cl. 1976
- Civitaliani Angelo, detto “Tigna” o “Tignusu” – cl. 1983
- Dascola Vincenzo cl. 1969
- D’Agostino Demetrio, detto “Stirato” – cl. 1986
- D’Agostino Ernesto, detto “Stirato” – cl. 1983
- D’Agostino Giuseppe, detto “Stirato” – cl. 1947
- De Stefano Giuseppe, detto “Peppone” – cl. 1994
- Erbi Aldo
- Facciolo Gaetano, cl. 1981
- Ferro Vincenzo, detto “Checco” e o “Mozzarellina”, cl. 1976
- Galimi Sebastiano – cl. 1985
- Gatto Francesco – cl. 1970
- Gattuso Nicola
- Gioè Salvatore Primo – cl. 1969
- Lahami Kaled – cl. 1995
- Logiudice Carmelo Massimo – cl.1972
- Logiudice Demetrio, detto Mimmo o Micu ‘u boi – cl. 1965
- Logiudice Giuseppe – cl. 1971
- Mandalari Marco Antonio – cl. 1993
- Marino Fortunato
- Marino Giuseppe
- Megale Pietro
- Melissari Maurizio cl. 1976
- Mercurio Michele – cl. 2003
- Merenda Fabio – cl. 1980
- Messina Vincenzo
- Monteleone Lorenzo – cl. 1986
- Morabito Domenico – cl. 1958
- Morabito Gaetano – cl. 1987
- Morabito Giovanni, detto “Ivan” – cl. 1992
- Morabito Michele – cl. 1991
- Morabito Riccardo – cl. 1996
- Morelli Andrea – cl. 1982
- Morelli Fabio, detto “Ciccio” – cl. 1988
- Morelli Santo, detto “Santino” o “Rocco” – cl. 1992
- Morello Armando Damiano, detto “Armandino” – cl. 1995
- Murina Carmelo Consolato – cl. 1964
- Muscarà Salvatore – cl. 1998
- Nicolazzo Bruno – cl. 1967
- Panella Samuele – cl. 2003
- Passalacqua Stefano – cl. 1995
- Pellegrino Santo – cl. 1994
- Pitarelli Demetrio
- Polimeni Antonio, detto “Troiu” – cl. 1972
- Polimeni Stefano – cl. 1987
- Postorino Diego – cl. 1969
- Riedo Gioacchino Domenico detto Jack, cl. 1967
- Romeo Francesco Salvatore, cl. 1982
- Sapone Francesco – cl. 1977
- Saraceno, Giuseppe Daniele detto “Pino” –
- Sarica Domenico –
- Scarpella Giacomo – cl. 1978
- Stillittano Domenico –
- Strangio Domenico – cl. 1967
- Tegano Mariano – cl. 1993
- Telli Guglielmo – cl. 1981
- Trunfio Giovanni – cl. 1971
- Valenzise Carmelo, detto “u zocculu” (o “zoccolo”) – cl. 1966
- Vigliarolo Antonino, detto “Nino il Barbiere” – cl. 1997
- Zumbo Nicola Antonio, detto “Nico”
Arresti domiciliari
- Aboulkhair Youssef – cl. 1989
- Berlingeri Patrizio – cl. 1989
- Bevilacqua Massimo – cl. 1976
- Loddo Annunziato Luigi – cl. 1974
- Morelli Roberto – cl. 1971
- Rugolino Fortunato, detto “Nato” – cl. 1943
Si precisa che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Le accuse contestate sono, allo stato, ipotesi investigative che dovranno essere verificate nelle successive fasi del procedimento. I destinatari delle misure cautelari sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie