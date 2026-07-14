‘Ndrangheta a Reggio, maxi blitz contro le cosche: i 79 NOMI degli arrestati

Dall’operazione odierna, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Reggio Calabria, sono scaturite tre distinte ordinanze di applicazione di misure cautelari personali. I provvedimenti restrittivi, che colpiscono duramente i presunti assetti e le proiezioni economiche e criminali delle cosche cittadine e delle loro articolazioni territoriali, sono stati emessi a firma dei Giudici per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale reggino, il dott. Iacovelli, la dott.ssa Colli e il dott. Abagnale.

L’inchiesta ha permesso di fare luce su un fitto reticolo di alleanze, dinamiche estorsive e traffici illeciti. Di seguito viene riportato l’elenco completo dei soggetti attinti dai provvedimenti, suddivisi in base alla misura cautelare disposta (custodia in carcere o arresti domiciliari) e ordinati alfabeticamente.

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Custodia cautelare in carcere

Agostino Giuseppe – cl. 1970 Amaddeo Antonio – cl. 1967 Amato Damiano, detto “Enzo Pinnola” – cl. 1978 Ambrogio Antonio, detto Totò – cl. 1978 Amodeo Massimiliano, detto Massimo Aricò Filippo, detto Pippo – cl. 1969 Barbaro Davide – cl. 1990 Benestare Giorgio, detto “Franco” – cl. 1960 Berlingeri Santino, detto “Spillo” – cl. 1994 Bevilacqua Mario – cl. 1974 Buda Rocco – cl. 1992 Caracciolo Fortunato – cl. 1990 Chirico Gaetano Cilione Fabio – cl. 1976 Civitaliani Angelo, detto “Tigna” o “Tignusu” – cl. 1983 Dascola Vincenzo cl. 1969 D’Agostino Demetrio, detto “Stirato” – cl. 1986 D’Agostino Ernesto, detto “Stirato” – cl. 1983 D’Agostino Giuseppe, detto “Stirato” – cl. 1947 De Stefano Giuseppe, detto “Peppone” – cl. 1994 Erbi Aldo Facciolo Gaetano, cl. 1981 Ferro Vincenzo, detto “Checco” e o “Mozzarellina”, cl. 1976 Galimi Sebastiano – cl. 1985 Gatto Francesco – cl. 1970 Gattuso Nicola Gioè Salvatore Primo – cl. 1969 Lahami Kaled – cl. 1995 Logiudice Carmelo Massimo – cl.1972 Logiudice Demetrio, detto Mimmo o Micu ‘u boi – cl. 1965 Logiudice Giuseppe – cl. 1971 Mandalari Marco Antonio – cl. 1993 Marino Fortunato Marino Giuseppe Megale Pietro Melissari Maurizio cl. 1976 Mercurio Michele – cl. 2003 Merenda Fabio – cl. 1980 Messina Vincenzo Monteleone Lorenzo – cl. 1986 Morabito Domenico – cl. 1958 Morabito Gaetano – cl. 1987 Morabito Giovanni, detto “Ivan” – cl. 1992 Morabito Michele – cl. 1991 Morabito Riccardo – cl. 1996 Morelli Andrea – cl. 1982 Morelli Fabio, detto “Ciccio” – cl. 1988 Morelli Santo, detto “Santino” o “Rocco” – cl. 1992 Morello Armando Damiano, detto “Armandino” – cl. 1995 Murina Carmelo Consolato – cl. 1964 Muscarà Salvatore – cl. 1998 Nicolazzo Bruno – cl. 1967 Panella Samuele – cl. 2003 Passalacqua Stefano – cl. 1995 Pellegrino Santo – cl. 1994 Pitarelli Demetrio Polimeni Antonio, detto “Troiu” – cl. 1972 Polimeni Stefano – cl. 1987 Postorino Diego – cl. 1969 Riedo Gioacchino Domenico detto Jack, cl. 1967 Romeo Francesco Salvatore, cl. 1982 Sapone Francesco – cl. 1977 Saraceno, Giuseppe Daniele detto “Pino” – Sarica Domenico – Scarpella Giacomo – cl. 1978 Stillittano Domenico – Strangio Domenico – cl. 1967 Tegano Mariano – cl. 1993 Telli Guglielmo – cl. 1981 Trunfio Giovanni – cl. 1971 Valenzise Carmelo, detto “u zocculu” (o “zoccolo”) – cl. 1966 Vigliarolo Antonino, detto “Nino il Barbiere” – cl. 1997 Zumbo Nicola Antonio, detto “Nico”

Arresti domiciliari

Aboulkhair Youssef – cl. 1989 Berlingeri Patrizio – cl. 1989 Bevilacqua Massimo – cl. 1976 Loddo Annunziato Luigi – cl. 1974 Morelli Roberto – cl. 1971 Rugolino Fortunato, detto “Nato” – cl. 1943

Si precisa che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Le accuse contestate sono, allo stato, ipotesi investigative che dovranno essere verificate nelle successive fasi del procedimento. I destinatari delle misure cautelari sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.