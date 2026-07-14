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‘Ndrangheta a Reggio, maxi blitz contro le cosche: i 79 NOMI degli arrestati

Tre diversi provvedimenti dei GIP: ecco tutti i nomi dei soggetti finiti in carcere e ai domiciliari

14 Luglio 2026 - 15:22 | di Redazione

tribunale cedir

Dall’operazione odierna, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Reggio Calabria, sono scaturite tre distinte ordinanze di applicazione di misure cautelari personali. I provvedimenti restrittivi, che colpiscono duramente i presunti assetti e le proiezioni economiche e criminali delle cosche cittadine e delle loro articolazioni territoriali, sono stati emessi a firma dei Giudici per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale reggino, il dott. Iacovelli, la dott.ssa Colli e il dott. Abagnale.

L’inchiesta ha permesso di fare luce su un fitto reticolo di alleanze, dinamiche estorsive e traffici illeciti. Di seguito viene riportato l’elenco completo dei soggetti attinti dai provvedimenti, suddivisi in base alla misura cautelare disposta (custodia in carcere o arresti domiciliari) e ordinati alfabeticamente.

Leggi anche

Custodia cautelare in carcere

  1. Agostino Giuseppe – cl. 1970
  2. Amaddeo Antonio – cl. 1967
  3. Amato Damiano, detto “Enzo Pinnola” – cl. 1978
  4. Ambrogio Antonio, detto Totò – cl. 1978
  5. Amodeo Massimiliano, detto Massimo
  6. Aricò Filippo, detto Pippo – cl. 1969
  7. Barbaro Davide – cl. 1990
  8. Benestare Giorgio, detto “Franco” – cl. 1960
  9. Berlingeri Santino, detto “Spillo” – cl. 1994
  10. Bevilacqua Mario – cl. 1974
  11. Buda Rocco – cl. 1992
  12. Caracciolo Fortunato – cl. 1990
  13. Chirico Gaetano
  14. Cilione Fabio – cl. 1976
  15. Civitaliani Angelo, detto “Tigna” o “Tignusu” – cl. 1983
  16. Dascola Vincenzo cl. 1969
  17. D’Agostino Demetrio, detto “Stirato” – cl. 1986
  18. D’Agostino Ernesto, detto “Stirato” – cl. 1983
  19. D’Agostino Giuseppe, detto “Stirato” – cl. 1947
  20. De Stefano Giuseppe, detto “Peppone” – cl. 1994
  21. Erbi Aldo
  22. Facciolo Gaetano, cl. 1981
  23. Ferro Vincenzo, detto “Checco” e o “Mozzarellina”, cl. 1976
  24. Galimi Sebastiano – cl. 1985
  25. Gatto Francesco – cl. 1970
  26. Gattuso Nicola
  27. Gioè Salvatore Primo – cl. 1969
  28. Lahami Kaled – cl. 1995
  29. Logiudice Carmelo Massimo – cl.1972
  30. Logiudice Demetrio, detto Mimmo o Micu ‘u boi – cl. 1965
  31. Logiudice Giuseppe – cl. 1971
  32. Mandalari Marco Antonio – cl. 1993
  33. Marino Fortunato
  34. Marino Giuseppe
  35. Megale Pietro
  36. Melissari Maurizio cl. 1976
  37. Mercurio Michele – cl. 2003
  38. Merenda Fabio – cl. 1980
  39. Messina Vincenzo
  40. Monteleone Lorenzo – cl. 1986
  41. Morabito Domenico – cl. 1958
  42. Morabito Gaetano – cl. 1987
  43. Morabito Giovanni, detto “Ivan” – cl. 1992
  44. Morabito Michele – cl. 1991
  45. Morabito Riccardo – cl. 1996
  46. Morelli Andrea – cl. 1982
  47. Morelli Fabio, detto “Ciccio” – cl. 1988
  48. Morelli Santo, detto “Santino” o “Rocco” – cl. 1992
  49. Morello Armando Damiano, detto “Armandino” – cl. 1995
  50. Murina Carmelo Consolato – cl. 1964
  51. Muscarà Salvatore – cl. 1998
  52. Nicolazzo Bruno – cl. 1967
  53. Panella Samuele – cl. 2003
  54. Passalacqua Stefano – cl. 1995
  55. Pellegrino Santo – cl. 1994
  56. Pitarelli Demetrio
  57. Polimeni Antonio, detto “Troiu” – cl. 1972
  58. Polimeni Stefano – cl. 1987
  59. Postorino Diego – cl. 1969
  60. Riedo Gioacchino Domenico detto Jack, cl. 1967
  61. Romeo Francesco Salvatore, cl. 1982
  62. Sapone Francesco – cl. 1977
  63. Saraceno, Giuseppe Daniele detto “Pino” –
  64. Sarica Domenico
  65. Scarpella Giacomo – cl. 1978
  66. Stillittano Domenico
  67. Strangio Domenico – cl. 1967
  68. Tegano Mariano – cl. 1993
  69. Telli Guglielmo – cl. 1981
  70. Trunfio Giovanni – cl. 1971
  71. Valenzise Carmelo, detto “u zocculu” (o “zoccolo”) – cl. 1966
  72. Vigliarolo Antonino, detto “Nino il Barbiere” – cl. 1997
  73. Zumbo Nicola Antonio, detto “Nico”

Arresti domiciliari

  1. Aboulkhair Youssef – cl. 1989
  2. Berlingeri Patrizio – cl. 1989
  3. Bevilacqua Massimo – cl. 1976
  4. Loddo Annunziato Luigi – cl. 1974
  5. Morelli Roberto – cl. 1971
  6. Rugolino Fortunato, detto “Nato” – cl. 1943

Si precisa che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Le accuse contestate sono, allo stato, ipotesi investigative che dovranno essere verificate nelle successive fasi del procedimento. I destinatari delle misure cautelari sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.

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