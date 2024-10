San Giorgio d’Oro 2024: i nomi dei 15 premiati – FOTO

Oggi 23 aprile, si celebra il Santo Patrono di Reggio Calabria e, come da tradizione, è in corso la cerimonia per il conferimento del San Giorgio d’oro.

A conferire le benemerenze per il 2024 sarà il sindaco Giuseppe Falcomatà che, per l’occasione, ha scelto di spostare le celebrazioni in un luogo simbolico: il Parco Ecolandia.

L’elenco dei premiati al San Giorgio d’oro 2024

Leggi anche

Di seguito, l’elenco degli insigniti di quest’anno:

Giacomo Battaglia (alla memoria);

(alla memoria); Enrico Costa (alla memoria);

(alla memoria); Giuseppe Alecci ;

; Vincenzo Amodeo ;

; Salvatore Paolo Artuso ;

; Gianfranco Bertone ;

; Federica Calabrese ;

; Francesco Principato ;

; Giulia Pucci ;

; Santo Quattrone ;

; Scuola Heidi ;

; Vincenzo Tramontana ;

; Vincenzo Trapani Lombardo ;

; UDI (Unione donne in Italia) ;

; Movimento scout reggino.