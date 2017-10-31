Nominato il Direttore Generale della Città Metropolitana di Reggio Calabria
Il sindaco Falcomatà ha firmato il decreto di nomina: la scelta è ricaduta su un professionista di grande esperienza per il ruolo apicale di Palazzo Alvaro
31 Ottobre 2017 - 09:39 | di Eva Curatola
Umberto Nucara Direttore Generale della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Firmato poche ore fa il decreto di nomina da Parte del Sindaco Giuseppe Falcomatà.
La scelta è ricaduta su Nucara, professionista di grande esperienza, che andrà a ricoprire il delicato ruolo apicale della macchina burocratica di Palazzo Alvaro.
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