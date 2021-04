Nomina Fincalabra, Ferro risponde a Molinaro: 'Ossessionato da FdI, tenta di sollevare dubbi'

Pochi giorni fa, Pietro Molinaro, consigliere regionale della Lega Calabria, ha denunciato come “anomalo”, l’avviso interno di Fincalabra per la nomina del Direttore generale.

Ha scritto in una nota a mezzo stampa l’esponente del Carroccio che, contemporaneamente, annunciava di portare la vicenda – insieme alla complessiva gestione di Fincalabra – davanti alla Commissione di vigilanza di Palazzo Campanella, di cui è peraltro componente.

Alle sue parole hanno fatto seguito quelle di Wanda Ferro, esponente di Fratelli d'Italia.

Di seguito una dichiarazione della coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia, on. Wanda Ferro:

"Ho evitato fino ad oggi di intervenire sulle dinamiche che interessano la gestione dell’amministrazione regionale, consapevole della necessità di affrontare con senso di responsabilità e spirito di coesione politica una stagione delicatissima per l’intera Nazione, e ancor più per una Calabria penalizzata da carenze e ritardi decennali. Nel difficile contesto di una giunta che non ha più la sua guida politica e di un Consiglio regionale che ha poteri limitati ed è privato nella sostanza della sua funzione di indirizzo, Fratelli d’Italia ha continuato a dare il suo contributo in termini di proposte, lavorando a testa bassa nell’interesse dei calabresi ed evitando polemiche sterili.

È però il caso di precisare che non è stata certo Fratelli d’Italia a prendere in appalto la lunga lista di nomine e incarichi assegnati, pur legittimamente, negli ultimi mesi. Fratelli d’Italia si sta così radicando sul territorio ed è tanto capace di ottenere con la bontà delle sue proposte la fiducia dei cittadini, da non essere interessata ad operazioni clientelari finalizzate a costruire il consenso in vista della prossima campagna elettorale. Per questo non possiamo in alcun modo accettare dichiarazioni come quella del consigliere Molinaro, che non è ben chiaro se parli a titolo personale o a nome del partito che esprime, in questa fase, il presidente facente funzioni della Regione".