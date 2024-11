Nonna centenaria a Reggio festeggiata dal Sindaco. Auguri alla sig.ra Anna Giulia!

Cento anni compiuti proprio il 25 dicembre. A superare il traguardo del secolo di vita Anna Giulia Nato, vedova Meduri, di Reggio Calabria. E’ stato davvero un Natale particolare nell’abitazione della signora Anna. A festeggiarla c’erano tutti: a cominciare dai suoi quattro figli, Angelo, Rosario, Giuseppe ed Enrico, le nuore, i nipoti, i pronipoti, gli altri parenti e gli amici. A celebrare l’evento anche il sindaco di Reggio, Giuseppe Falcomatà. Una visita particolarmente gradita quella del Primo Cittadino che ha portato in casa di Anna Giulia Nato gli auguri dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità reggina. “La città di Reggio Calabria – ha detto il Sindaco Falcomatà – è fiera della sua centenaria concittadina, esempio di vigoria mentale e fisica, emblematico invito per la nostra gioventù”.

In barba ai tempi incapaci di offrire concrete garanzie future, la signora Anna rappresenta un passato vero! Madre di quattro figli, donna di autentica vitalità (chi potrebbe mai smentirlo?), conferma il forte temperamento che l’ha conservata fino ad oggi testimone di un secolo tutt’altro che facile da vivere.

Stretta dal calore dei suoi familiari, Anna Giulia Nato ha offerto il suo contributo alla società dei suoi tempi da ottima madre di famiglia, a riprova del fatto che il coraggio sta nella scelta di intraprendere il viaggio difficile della vita piuttosto che nello scegliere di evadere da esso.

Il famoso scrittore Stephen Littleword scrive: “La felicità è una scelta quotidiana. Non la trovi in assenza di problemi. La trovi nonostante i problemi”.

La famiglia al completo (figli, nuore, nipoti e pronipoti), ha poi continuato a festeggiare l’evento in un noto ristorante locale circondando in un altro caloroso abbraccio la nonna centenaria.

Buon centesimo genetliaco di vita signora Anna Giulia …!!!