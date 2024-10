Sei anni fa ci lasciava nonna Maria, la super tifosa amaranto

Il primo agosto di sei anni fa ci lasciava Nonna Maria. Dopo giorni di ricovero al Policlinico di Reggio all’età di 94 anni, la supertifosa amaranto si è spenta. Un dolore grandissimo sicuramente per i familiari, ma anche per i tifosi amaranto e non solo, la mitica nonna diventata personaggio per l’amore viscerale verso la Reggina, la sua straordinaria simpatia, la forza con la quale, nonostante l’età, viveva la sua quotidianità.

Conosciuta da tutti, indimenticabili rimangono le interviste al S. Agata con il duo del “Chisti Simu“, come gli ingressi trionfali al Granillo con la sciarpa al collo ed il lungo applauso che puntualmente le riservavano i tifosi. Ciccio Cozza e Simone Giacchetta i suoi idoli, i capitani di una Reggina che lei ha vissuto da grande protagonista ed intensa passione. Ciao nonna Maria, ci manchi.

