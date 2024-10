Sanità, nuovo sit-in a Reggio: l’appuntamento di #NoRedZone a piazza Camagna

In questi ultimi giorni, i social hanno contribuito, non poco, a creare unità fra i calabresi colpiti non solo da una cattiva gestione della sanità, ma anche dalla conseguenze, in particolar modo economiche, dell’istituzione della zona rossa.

Da qui nasce il comitato regionale #NoRedZone che ha organizzato un appuntamento in piazza a Reggio Calabria.

#NoRedZone sit-in di protesta a Reggio Calabria

I motivi della protesta sono ormai ben noti a tutti i calabresi, non solo ai reggini che, nell’ultima settimana, più volte hanno manifestato il loro dissenso contro il Governo nazionale e le decisioni imposte alla regione. I cittadini tornano a manifestare contro la mala sanità e la zona rossa in Calabria.

Gli organizzatori, senza svelare cosa accadrà durante la manifestazione pacifica approvata dalla Digos, hanno annunciato un’iniziativa clamorosa che potrebbe cambiare le sorti dei calabresi.

Appuntamento a piazza Camagna

“Anni di diritti negati, i calabresi presentano il conto”.

Appuntamento sabato 14 novembre ore 18:00, piazza Camagna Reggio Calabria.