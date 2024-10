Giovani FI Calabria: ‘A fianco di Cannizzaro, un’ispirazione nel fare politica’

In una nota il coordinamento regionale di Forza Italia giovani Calabria si congratula con il neo coordinatore regionale.

“La notizia della nomina dell’ On. Francesco Cannizzaro a neo coordinatore regionale di Forza Italia per la Calabria ci rende orgogliosi: siamo certi che il suo entusiasmo e la sua passione, a servizio della nostra Calabria, daranno nuova linfa al partito, aggregando sempre più giovani, che in lui vedono un esempio e un’ispirazione nel fare politica”.

Prosegue la nota:

“Un incarico difficile, che il nostro coordinatore sarà certamente in grado di affrontare al meglio: la sua tempra battagliera, emersa sin dagli esordi della sua carriera politica, la si nota oggi alla Camera dei deputati come tra le strade della nostra città, una città che l’On. Cannizzaro non ha mai abbandonato, ma che anzi lo vede protagonista nella lotta quotidiana, assieme a noi politici locali, perchè questa terra possa rialzarsi”.

Conclude così la nota del coordinamento regionale giovanile di Forza Italia: