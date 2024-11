Notte battente alla 2^ edizione del Festival & Fitness di Soverato

Dal 29 aprile al 1° maggio il lungomare di Soverato sarà l’epicentro di una importante manifestazione a carattere regionale organizzata dalla Pro Loco col patrocinio del Comune, e con la direzione artistica di Giuseppina Sabato.

Ad allietare l’intera manifestazione ci saranno gli “Exence Live Musicale”, i Baby Village, “Le Maschere” band pop-rock, Band “Lambery Blues”, “I Tarì” musica popolare calabrese, “Marta & Gax” dei GO:PS!, i “Notte Battente, musica etnico-popolare”, i “Tri-colore, Italian style trio”, la solista Sara Spinzo, i “PFloyd’s Shadows”, e “Rino Napoli con la Swing orchestra”.

Verranno inoltre esposte per la degustazione le tipicità locali e dell’intera regione, grazie alle molte le aziende presenti, come Elio Attina, produttore di marmellate e succo di bergamotto, Le Chicche Siciliane, produttore del famoso pistacchio di Bronte, l’Azienda Agricola Lion, che produce miele e commercializza funghi, il Gelato Di Pizzo, il Cuore Calabro Di Cosenza, il Pastificio Gioia, produttore della famosa pasta chiamata “stroncatura”, il Liquorificio Belcastro, la Terrazza Di Sala, lo Stocco Di Mammola, il Mostino, i Torroni Siciliani, la Lavanda Del Lago e le Ceramiche Di Seminara.

Durante la giornata si potrà inoltre degustare il famoso panino della rinomata braceria FERRU & FOCU ed i prodotti di produzione locale a cura della pro Loco di Soverato.

Per i Notte Battente è un ritorno sulla costa ionica catanzarese dopo il recente “Festival della Canzone Calabrese”, di Badolato.

Il gruppo “Notte Battente, musica etnico-popolare” di Soveria Mannelli, fondato nel 2013 e di recente costituitosi in Associazione Culturale, si è sempre posto l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso iniziative di carattere musicale, culturale e sociale, al fine di promuovere la diffusione e l’approfondimento della tradizione e della musica popolare calabrese e del Sud Italia in generale, ma in particolare della città di Soveria Mannelli.

La passione, la voglia di far da ponte tra passato e futuro, in un presente che non rinnega le tradizioni ma le fa sue e ne è promotore per le future generazioni, è ciò che distingue i componenti del gruppo, tutti calabresi: Angela Bianco (alla voce, castagnette e danze), Salvatore Velino (alla voce, chitarra acustica ed armonica a bocca), Massimo Chiodo (alla voce, fisarmonica, lira e chitarra battente), Vincenzo Perri (al basso), Franco Spezzano (alla batteria), Gianfranco Bianco (al tamburello, tamburi e percussioni), Danilo Perrone (alla chitarra classica) e Romina Campolongo (alle danze).

Un’altra nuova esperienza, quindi, attende i Notte Battente, da inserire tra le altre meravigliose esperienze di cui i componenti del gruppo faranno sempre tesoro e che contribuiscono ad alimentare la voglia di crescere sempre di più, di migliorare e di continuare ad emozionare emozionandosi…