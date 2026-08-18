Tutto pronto per la notte bianca di Melito: tornano i ‘saldi sotto le stelle’. Il programma

Shopping, musica dal vivo, cibo tipico e artigianato in Corso Garibaldi

Il cuore pulsante della cittadina ionica di Melito Porto Salvo si prepara ad accendersi per uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva. Martedì 18 agosto, a partire dalle ore 20:00, Corso Garibaldi e le vie principali del centro storico faranno da cornice alla seconda edizione di “Saldi sotto le stelle”, la Notte Bianca promossa con il patrocinio del Comune di Melito di Porto Salvo.

L’evento punta a coniugare il rilancio del commercio locale con la valorizzazione delle bellezze e delle tradizioni del territorio, offrendo ai cittadini e ai tanti turisti un’occasione imperdibile di socialità e intrattenimento.

Il programma della notte bianca a Melito Porto Salvo

Shopping & occasioni: I negozi del centro resteranno aperti oltre il consueto orario, proponendo offerte dedicate per gli acquisti di fine stagione.

I negozi del centro resteranno aperti oltre il consueto orario, proponendo offerte dedicate per gli acquisti di fine stagione. Musica e spettacolo: Note dal vivo e performance itineranti accompagneranno i visitatori lungo tutto il percorso pedonale.

Note dal vivo e performance itineranti accompagneranno i visitatori lungo tutto il percorso pedonale. Enogastronomia tipica: Stand e locali dell’area urbana delizieranno il pubblico con i sapori e le specialità culinarie dell’area grecanica.

Stand e locali dell’area urbana delizieranno il pubblico con i sapori e le specialità culinarie dell’area grecanica. Artigianato locale: Spazio alla creatività con mercatini dedicati alle produzioni e alle creazioni fatte a mano da maestri artigiani.

Un’iniziativa che va oltre il semplice intrattenimento, configurandosi come un fondamentale volano per il tessuto economico cittadino, finalizzato a sostenere i commercianti di fiducia e a riscoprire il piacere di vivere gli spazi urbani in una suggestiva cornice estiva.