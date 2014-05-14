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Notte Europea dei Musei’: ecco l’elenco dei siti e musei aperti

Il 17 maggio musei e siti archeologici della Calabria aprono di notte, dalle 20 alle 24, con biglietto simbolico da un euro: ecco l'elenco completo per la decima Notte europea dei Musei

14 Maggio 2014 - 10:55 | di Redazione

Sito archeologico della Calabria aperto di notte per la Notte Europea dei Musei del 17 maggio 2014

Il 17 maggio si celebra il decimo anniversario della Notte europea dei Musei. Si tratta di evento che riguarda tutta l’Europa e che valorizza la cultura, in forme molto significative, presso i popoli dell’Unione.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo partecipa a questo evento e la Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria comunica che tutti i musei e i siti archeologici della Calabria effettueranno l’apertura straordinaria notturna dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del 17 maggio 2014. L’ingresso avrà il prezzo simbolico di 1 Euro. Elenco dei siti  Museo Archeologico Nazionale di AmendolaraAmendolaraCSParco Archeologico di LAOSS. Maria del CedroCSAntiquarium Torre Cimalonga – ScaleaScaleaCSMuseo Archeologico Nazionale della Sibaritide – Cassano IonioSibariCSMuseo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium – RoccellettaBorgiaCZMuseo Civico Archeologico LametinoLameziaCZMuseo Archeologico Nazionale di CrotoneCrotoneKRMuseo e Parco Archeologico Nazionale di Capocolonna – CrotoneCrotoneKRMuseo e Parco Archeologico Nazionale di LocriLocriRCArea Archeologica di MonasteraceMonateraceRCMura Greche e Terme RomaneReggio CalabriaRCMuseo Archeologico Nazionale di Reggio CalabriaReggio CalabriaRCPiazza ItaliaReggio CalabriaRCMuseo e Parco Archeologico di RosarnoRosarnoRCMuseo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” – Vibo Valentia 

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