Notte Europea dei Musei’: ecco l’elenco dei siti e musei aperti

Il 17 maggio si celebra il decimo anniversario della Notte europea dei Musei. Si tratta di evento che riguarda tutta l’Europa e che valorizza la cultura, in forme molto significative, presso i popoli dell’Unione.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo partecipa a questo evento e la Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria comunica che tutti i musei e i siti archeologici della Calabria effettueranno l’apertura straordinaria notturna dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del 17 maggio 2014. L’ingresso avrà il prezzo simbolico di 1 Euro. Elenco dei siti Museo Archeologico Nazionale di AmendolaraAmendolaraCSParco Archeologico di LAOSS. Maria del CedroCSAntiquarium Torre Cimalonga – ScaleaScaleaCSMuseo Archeologico Nazionale della Sibaritide – Cassano IonioSibariCSMuseo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium – RoccellettaBorgiaCZMuseo Civico Archeologico LametinoLameziaCZMuseo Archeologico Nazionale di CrotoneCrotoneKRMuseo e Parco Archeologico Nazionale di Capocolonna – CrotoneCrotoneKRMuseo e Parco Archeologico Nazionale di LocriLocriRCArea Archeologica di MonasteraceMonateraceRCMura Greche e Terme RomaneReggio CalabriaRCMuseo Archeologico Nazionale di Reggio CalabriaReggio CalabriaRCPiazza ItaliaReggio CalabriaRCMuseo e Parco Archeologico di RosarnoRosarnoRCMuseo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” – Vibo Valentia