Novembre regala il Benessere alla Castagna di Exit Spa Experience

É arrivato l’autunno e con lui il suo frutto magico, la castagna! Tutto intorno a noi profuma di questa stagione manca solo il rumore della pioggia e quindi perché non abbandonarsi al piacere magico del relax provando i trattamenti speciali che, il centro benessere Exit Spa Experience, ha ideato all’insegna del goloso frutto di stagione.

I trattamenti alla castagna

È possibile farsi coccolare con un bel massaggio all’olio essenziale di castagna, ideale per preparare il corpo ai freddi invernali e ritagliarsi una piacevole pausa. Il tutto gestito professionalmente dalle mani esperte dello staff del centro. Al termine del massaggio, in sala relax, gli ospiti potranno degustare anche piccole prelibatezze alla castagna e una calda tisana.

Novità di questo mese è il anche percorso Personal Spa alla castagna che inizia con un Self Treatment Scrub corpo a base di questo frutto, prosegue con una seduta in bagno turco e termina con un’immersione in vasca aromatizzata e un massaggio, il tutto all’essenza di castagna. Un rituale completo, 105 minuti di puro piacere, caratterizzato dai profumi, dai colori e dalle sensazioni dell’autunno, l’ideale contro lo stress muscolare e per ritrovare il giusto benessere psichico-fisico. Disponibile nella versione singola o di coppia, per condividere momenti di spensieratezza insieme con una persona cara.

Da non dimenticare, il percorso benessere Wellbeing Zone caratterizzato da 12 vasche d’acqua dolce e salata, tre tipi di bagno turco due saune e cinque stanze relax, e ulteriormente impreziosito da uno scrub corpo alla castagna (incluso nel prezzo d’acquisto) per donare alla vostra pelle lucentezza e vitalità.

Lo speciale weekend Aperi-Spa

Per gli amanti del benessere, delle coccole ma anche del mondo à la page, non perdete l’appuntamento con lo Speciale Weekend Aperi-Spa. Nei weekend del 12/13 e 26/27 novembre 2016 l’ingresso dalle ore 19.00 alle 22.00, include il Percorso Benessere, lo Scrub alla Castagna e l’aperitivo.

Per maggiori informazioni e per visionare le promozioni benessere n atto, consultare il sito: www.exitspa.com

ABOUT EXIT SPA EXPERIENCE:

EXIT SPA EXPERIENCE è il più grande centro benessere del Nord Italia, sviluppato su oltre 5.000 mq e dotato di vasche d’acqua dolce o salata, saune, hammam e aree dedicate al riposo sensoriale. Creata dalla sinergia di un team di professionisti del territorio saronnese, EXIT SPA EXPERIENCE nasce con l’obiettivo di differenziarsi nel panorama wellness, partendo da un originale concetto di esperienza e innovazione.

EXIT SPA EXPERIENCE è la risposta per chi desidera evadere dalla quotidianità, staccare la spina e allontanarsi dal grigiore della città per ritrovare il benessere e il giusto slancio per affrontare la vita di tutti i giorni.

ABOUT EXIT MEDICAL SPA EXPERIENCE:

Exit Medical Spa Experience è la nuovissima divisione Medical, che offre trattamenti di medicina e chirurgia estetica. Nata dalla collaborazione con MCE ITALIA, clinica dalla ventennale esperienza nel campo, Exit Medical Spa Experience vuole allargare il concetto di wellness, in cui l’armonia delle forme incontra il benessere, fisico e mentale.

Sentirsi bene con se stessi a qualsiasi età, valorizzare il proprio corpo e il proprio spirito, per ritrovare il giusto benessere: è il filo conduttore della nuova divisione.