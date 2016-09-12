Il Ristorante Pizzeria Costa dei Saraceni sarà il main sponsor del San Giorgio Calcio per la stagione 2016/17, annuncia il presidente Bruno Caridi

Novità in casa San Giorgio Calcio, per quanto concerne parte della gestione della stagione sportiva. Il Presidente Bruno Caridi è lieto di annunciare l’accordo tra la società neroverde e il Ristorante Pizzeria Sala Ricevimenti – Costa dei Saraceni, mettendo a punto così una nuova partnership, in grado di garantire parte di quelle spese per il sostentamento del campionato.

Il locale si trova presso il Centro Sportivo Pianeta Viola, in Via Pio XI, 337, Modena (Rc), attività commerciale appartenente ad Antonino Mauro, che sarà a tutti gli effetti un socio sostenitore del club di via Boschicello. Nella foto, con il presidente Bruno Caridi, il collaboratore alla gestione dell’attività, Giuseppe Scevola: i due fanno ampiamente vedere che Costa dei Saraceni sarà il main sponsor del San Giorgio Calcio per la stagione 2016/17.