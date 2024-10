NUDM Reggio Calabria: Giù le mani dal nostro diritto all’autodeterminazione

Il 28 settembre è stata la Giornata Internazionale per l’aborto libero, sicuro e gratuito, per motivi interni e logistici NonUnaDiMeno RC ha dovuto rimandare quest’appuntamento a SABATO 30 SETTEMBRE, data in cui proprio per dar seguito alle azioni che si svolgeranno su tutto il territorio nazionale nella Giornata Internazionale, TORNEREMO IN PIAZZA per difendere un diritto conquistato e acquisito con dure lotte, ma messo gravemente a rischio dall’alta percentuale di obiezione di coscienza. In Italia, seppur formalmente garantito dalla legge 194, il diritto all’aborto è nei fatti progressivamente negato. L’obiezione di coscienza ha raggiunto livelli non più accettabili con una percentuale del 70% di medici obiettori nella media nazionale.

Saremo, quindi, di nuovo presenti SULLA SCALINATA DEL TEATRO CILEA DALLE ORE 17,30 CON IL NOSTRO “CONSULTORIO IN PIAZZA” in collaborazione con la FISS (Federazione Italiana Sessuologia Scientifica) PER PARLARE con tutte e tutti voi di 194, di obiezione di coscienza, di salute riproduttiva e non, di ru486, di contraccezione maschile e femminile, di autodeterminazione e consapevolezza.

Ritenendo che queste tematiche rientrino in un’ottica più ampia di violenza contro le donne e della loro autodeterminazione, visti i tempi sempre più bui, segnati giornalmente da martellanti notizie di femminicidi, stupri e violenze di stato, essere di nuovo in piazza significa riaffermare, con forza e determinazione, che i tempi dei silenzi complici sono finiti.

Fonte: Stampa NonUnaDiMeno RC