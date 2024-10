Reggio e l’immunità: il punto sulla campagna ed i vaccini più utilizzati

Il dott. Sandro Giuffrida, ai microfoni di Live Break, il format di attualità di CityNow in diretta ogni lunedì e giovedì, non ha solamente commentato l’apertura della campagna vaccinale a tutte le fasce di età fornendo qualche consiglio ai genitori ed un parere su di un eventuale terza dose, ma ha aiutato la popolazione di Reggio Calabria a fare il punto sulla campagna che avviene sul territorio metropolitano.

La campagna vaccini a Reggio Calabria

Ne è passato di tempo dal primo Vaccine Day, avvenuto lo scorso 27 dicembre. Gli italiani hanno visto, pian piano, “cadere” le categorie prioritarie fino ad arrivare all’ambita conquista di poter vaccinare anche i ragazzi dai 12 anni in su. Allo stesso tempo, si è fatta tanta strada, anche sui vaccini. Basti pensare che, inizialmente, l’unico presente era il prodotto creato da Pfizer Biontech. Successivamente sono arrivati anche Astrazeneca, Moderna e Johnson.

Ma a distanza di poco più di 5 mesi quante sono le persone immuni a Reggio Calabria? A fornire qualche numero è stato il dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria.

“Attualmente, nella nostra città – ha detto il dott. Giuffrida ai microfoni di CityNow – sono state somministrate 200 mila dosi di vaccino”.

Il numero comprende, ovviamente, sia prima che seconda dose. Se si tiene conto che la Città Metropolitana ha una popolazione di circa 550 mila abitanti, ciò vuol dire che meno della metà ha ricevuto almeno una dose di vaccino e, dunque, ha iniziato il suo percorso verso l’immunità.

Quali sono i più utilizzati

L’altra domanda che i reggini si pongono spesso è “quale siano i vaccini più utilizzati”. A rispondere al quesito è stato sempre il dottor Giuffrida:

“Il vaccino maggiormente utilizzato è stato il Pfizer, con un bilancio di circa 150 mila dosi somministrate”.

Non bisogna, però, dimenticare che si tratta del primo disponibile sul mercato e che i successivi sono arrivati a distanza di mesi.

Al secondo posto c’è Astrazeneca, possibile segno che, forse, i cittadini di Reggio Calabria non sono poi così scettici sull’utilizzo del vaccino anglo-svedese. Ultimo sul podio Moderna, seguito a ruota da Johnson & Johnson. Effettivamente non si sente molto parlare del composto monodose che, vista la sua particolare peculiarità, avrebbe dovuto imprimere una decisiva svolta alla campagna vaccinale italiana che, comunque, non sta andando poi così male. L’obiettivo delle 500 mila somministrazioni giornaliere sul territorio della Penisola, tanto voluto dal Generale Figliuolo, è stato infatti raggiunto ed ampiamente superato.

“Il motivo per cui il vaccino di Johnson & Johnson è il meno utilizzato al momento in città – ha spiegato il dott. Giuffrida – è che ne abbiamo avuto ancora molto poco. In ordine di unità parliamo di poche migliaia di dosi”.

Niente sfiducia, quindi, nel vaccino statunitense ma, più semplicemente, una questione di mancanza di dosi.