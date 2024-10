Nuoto – Finali Regionali ASI, l’Andrea Maria fa un ottimo piazzamento

Le Finali Regionali ASI, tenutesi a Vibo Valentia il 31 maggio, 1 e 2 giugno sono state il culmine di un anno ricco di tante soddisfazioni per l’Andrea Maria Nuoto di Reggio Calabria. La squadra durante l’anno già aveva dato segnali di forte crescita e questa Tappa Finale ne è stata la piena conferma. Ottimo il piazzamento nella Classifica Generale che vede la Squadra raggiungere un bel 5° posto, su 13 Società, migliorando le prestazioni rispetto allo scorso anno. Importanti sono stati i numeri anche in ambito “medagliere” dove la Squadra di Reggio Calabria ha conquistato ben 92 medaglie di cui 41 ori, 35 argenti e 16 bronzi.

Per quanto riguarda invece le classifiche delle varie “Categorie” abbiamo un 4° posto nella classifica “Esordienti” e un ottimo 5° posto nella classifica “Categoria” dove, nonostante un numero minore di atleti rispetto alle altre squadre, questi giovani ragazzi si sono fatti decisamente notare per la loro tenacia e grinta. Da elogiare anche il 3° posto nel Trofeo Propaganda conquistato dai più piccini della squadra. Tutta questa fascia di Atleti è allenata dai Tecnici Francesca Fullin e Simona Nesci.

Queste due giovani Allenatrici hanno svolto un lavoro da elogiare, con costanza e dedizione durante tutto l’anno, insieme all’impegno della squadra composta da Romeo Giorgia, Gatto Mirea, Florio Matteo, Saraceno Antonino, Gioia Maria, Errigo Filippo e Crisalli Sofia per quanto riguarda i “Categoria”, mentre Lauria Giorgia, Araniti Grazia Maria, Pizzimenti Antonino, D’agostino Giuseppe, Ripepi Antonino, Votano Luca Antonino, Gangemi Paolo, Lewis Clifford, Barberi Davide, Barberi Noemi, Gurnari Rosario, Spadaro Salvatore e Ferrante Giulia sono i più piccoli, i così detti “Esordienti”. Per ultimo, ma non per questo meno rilevante, abbiamo da evidenziare il 1° posto nella Classifica “Master”, tanto atteso dopo la cocente delusione dell’anno scorso che ha visto la Squadra vedere il gradino più alto del podio sfumare per soli 2 punti rispetto alla 1° in classifica. I più “grandi” hanno decisamente fatto notare la loro voglia di rivalsa ed infatti questa “fetta” di squadra allenata dal Tecnico Emy Modafferi e composta da Scapati Vittoria, Vadalà Antonella, Spinola Vincenzo, Buonafede Nestore, Giunta Santina, Albanese Sebastiano, Orlandini Luigi, Albino Cavallaro, Miloro Ivana, Messina Laura e Florio Vincenzo non ha deluso le aspettative ed ha, anzi, tirato fuori tutto il carattere necessario al raggiungimento di questo importante obiettivo, creando un gruppo ben coeso ed affiatato.

Non sono mancati, ovviamente, i commenti dei Tecnici e della Presidente Milena Calarco che come sempre dimostrano grande gioia per gli ottimi risultati ottenuti, sottolineando quanto, anno dopo anno, questa Squadra stia crescendo sempre di più e quanta sia la voglia di farsi notare in questa bella realtà che è ASI CALABRIA NUOTO. Ancora la stagione per l’Andrea Maria non può dirsi totalmente conclusa perché li aspetta la Fase Nazionale che si terrà ad Avezzano il 15 e 16 Giugno. Dopo di che i ragazzi potranno godersi il meritato riposo estivo, per ritrovarsi tutti a Settembre per iniziare a gettare le basi per quella che sicuramente sarà una stagione ancor più ricca di emozioni e grande voglia di avvicinarsi sempre di più a quelle che sono le zone “calde” della Classifica in ogni singola Categoria.