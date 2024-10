Nuoto paralimpico: Campionati Italiani Assoluti, ottima prova di Aurora Sabatini

Ottima prestazione di Aurora Esabotini alla 42esima edizione dei Campionati Italiani Assoluti Estivi di nuoto paralimpico, che si sono svolti a Manara di Busto Arsizio il 7 e 8 luglio.

La nuotatrice reggina, allenata da Giuseppe Laface, ha migliorato, il suo tempo personale con 48”03 nei 50 libero cat. S7 ottenendo la quinta posizione in classifica e ha conquistato nei 100 dorso S7, la medaglia d’argento con il tempo di 1’20”13.

Soddisfazione espressa dal suo allenatore che ha sottolineato che “Aurora era concentrata e determinata a far bene ed è venuto fuori tutto il lavoro della stagione, bravissima a gestire in autonomia le due gare in un campionato italiano assoluto dal livello tecnico molto alto.”

Infatti il Campionato ha registrato vari record Nazionali e Mondiali dagli atleti provenienti da tutta Italia.

Un grande plauso ad Aurora e un arrivederci sul podio del prossimo Campionato.