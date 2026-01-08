Reggio, il nuovo ‘Malavenda Gomme’ apre le porte alla città: una storia di famiglia e passione

Un abbraccio caloroso, un sorriso sincero, una storia che continua, forte e viva come il primo giorno.

Lo scorso 3 gennaio, Malavenda Gomme ha vissuto una giornata speciale, l’inaugurazione della nuova officina in Via Condera è stato un evento che ha unito, in un grande abbraccio di affetto e gratitudine, non solo la famiglia Malavenda, ma anche tutti i clienti, amici e collaboratori che da sempre sostengono l’azienda.

Un evento che ha visto circa mille persone accorrere per rendere omaggio a un traguardo straordinario, non solo per Malavenda Gomme, ma per l’intera città. Un traguardo che è il frutto di decenni di lavoro, passione e fiducia, quella che la famiglia Malavenda ha saputo guadagnarsi e che, oggi più che mai, si rinnova e si celebra con il nuovo capitolo della storia dell’azienda.

Malavenda Gomme è un punto di riferimento nel settore, una realtà che ha saputo crescere e rinnovarsi mantenendo saldo il legame con il territorio e con la comunità. Il tutto grazie al costante impegno di Antonio e Carlo, che, con passione e dedizione, continuano a portare avanti l’eredità di un lavoro che è stato, e continua ad essere, una vera e propria missione.

Un successo che è il risultato della fiducia che i fratelli Malavenda, dopo il padre Vincenzo, hanno saputo guadagnarsi nel corso degli anni, non solo come professionisti, ma come persone.

La nuova officina, moderna e allestita secondo i più alti standard, non è solo un luogo dove si riparano gomme, ma uno spazio pensato per offrire il miglior servizio possibile. Con attrezzature all’avanguardia e una gestione impeccabile, la famiglia Malavenda ha creato un ambiente dove ogni cliente può sentirsi sicuro e certo di ricevere un lavoro svolto con competenza e precisione. Ma ciò che colpisce ancora di più è l’approccio che, nonostante l’innovazione, rimane sempre umano, attento, empatico: come un familiare che si prende cura di un amico.

Malavenda Gomme non è, dunque, solo un’azienda che si occupa di pneumatici, ma una realtà che sa mettere al centro il cliente, una famiglia che cresce e si evolve insieme alla sua comunità. Il nuovo spazio in Via Condera rappresenta una nuova visione, un nuovo inizio, ma anche una conferma di ciò che è stato fatto fino ad ora: un lavoro serio, onesto, e sempre all’altezza delle aspettative.

Per me, che sono cliente da anni, è stato un onore vedere Malavenda Gomme raggiungere questo traguardo, che non è solo loro, ma di tutti noi che, con il nostro sostegno e la nostra fiducia, abbiamo contribuito a renderlo possibile. La testimonianza di un percorso che continua, di una passione che non si esaurisce mai e di un’azienda che non smette di migliorarsi, pur rimanendo fedele a ciò che l’ha resa grande: la serietà, l’umanità e il legame con la propria terra.

Grazie a Malavenda Gomme, per continuare a farci sentire parte di una grande famiglia. E grazie per averci regalato, con questa nuova officina, un futuro che promette ancora più sicurezza, innovazione e affidabilità.

Maggiori informazioni

L’attività dei f.lli Malavenda si trova in via Condera, n. 4 a Reggio Calabria. Telefono 096525024.