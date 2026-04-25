Volley: una Domotek travolgente mette le mani sulla finale promozione

Davanti al proprio pubblico, i reggini avranno l’occasione perfetta per chiudere i conti e continuare a sognare

La Domotek Volley Reggio Calabria è lanciatissima e determinata e nella prima gara di semifinale play off, vince e domina da grande squadra. I reggini espugnano il campo della Acqui Terme Volley con un netto 0-3, prendendosi anche una simbolica rivincita dopo l’eliminazione della scorsa stagione.

L’approccio è quello giusto: concentrazione, ritmo e qualità. Il primo set scivola via sul 21-25, con la Domotek sempre in controllo. Più complesso il secondo parziale, vera battaglia punto a punto: Acqui prova a reagire, ma i reggini restano lucidi nei momenti decisivi e chiudono ai vantaggi 28-30, dimostrando carattere e personalità.

Nel terzo set non c’è storia. La Domotek alza ulteriormente il livello e lascia le briciole agli avversari, chiudendo 16-25 e archiviando la gara senza concedere spazio a rientri. Una prestazione completa, fatta di mentalità, determinazione e qualità tecnica.

La serie si sposta adesso al PalaCalafiore, dove il 1° maggio alle 20:00 andrà in scena Gara-2. Atteso il pubblico delle grandi occasioni: dopo i 5000 dell’ultima uscita, l’obiettivo è il tutto esaurito.

La Domotek ha messo una seria ipoteca sulla finale, ma servirà l’ultimo passo. E davanti al proprio pubblico, i reggini hanno l’occasione perfetta per chiudere i conti e continuare a sognare.