Reggio, la rivoluzione di un’attività storica: nasce in centro città l’Osteria Marinara

Si chiude il capitolo del ristorante "Da Giovanni" e si apre quello dell'Osteria Marinara. Aperto sia a pranzo che a cena, con la novità dell'aperitivo

In via del Torrione 77, nel cuore di Reggio Calabria, si chiude un capitolo lungo 42 anni e se ne apre uno nuovo. Lo storico ristorante Da Giovanni cambia volto e diventa Osteria Marinara, mantenendo però intatta l’anima che lo ha reso un punto fermo della cucina reggina.

Il locale è stato completamente rinnovato. Nuovi spazi, nuova fisionomia, lavori totali dalle opere murarie agli arredi. Un restyling che segna una ripartenza, senza rinunciare a ciò che ha costruito la sua storia.

Lo chef Giovanni, vero riferimento per generazioni di clienti, con oltre 60 anni di esperienza, continuerà a guidare la brigata come supervisore e garante della tradizione, affiancato da uno staff rinnovato. Un equilibrio tra passato e presente che si riflette anche nel menù: accanto ai classici come i buccuni e le linguine al pesce spada, trovano spazio piatti contemporanei pensati per una proposta più attuale.

Osteria Marinara sarà aperta a pranzo e a cena. Dalle 18:30 alle 20:15 offrirà anche un aperitivo con degustazione di assaggi di pesce, una formula pensata per chi vuole iniziare la serata in modo semplice e piacevole.

È consigliata la prenotazione al 3756536373.

Un nome nuovo e un ambiente nuovo, con le mani esperte di sempre dietro ai fornelli. Reggio Calabria ritrova così la sua cucina di mare, aggiornata ma fedele alle radici che per decenni hanno accompagnato la città.