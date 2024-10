Hub Ryanair al ‘T. Minniti’, i consiglieri forzisti: ‘Notizia incredibile’

“L’Aeroporto di Reggio Calabria sarà insieme a Trieste uno dei due nuovi Hub Ryanair in Italia. È un fatto storico perché pone importanti basi all’intero sistema aeroportuale della regione, permettendo un notevole incremento della connettività della Calabria con il resto d’Italia e soprattutto dell’estero, consentendo finalmente a tutto il territorio di crescere in termini di sviluppo turistico. Si tratta di un grande risultato del Presidente Roberto Occhiuto, che da mesi lavora a questa prospettiva e ad una nuova credibilità della nostra Terra, riuscendo a convincere anche investitori importanti come Ryanair.”