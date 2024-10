Presentata la Nuova BMW Serie 3. L’A.D. Caselli: “E’ l’inizio di una nuova era”

Innovazione e tradizione al centro dell’incontro tenutosi nella mattinata di sabato 2 marzo all’interno del ‘Casale Tramontana 1890‘. Tanti i presenti durante la presentazione della Nuova BMW Serie 3 tra imprenditori, esperti del settore e semplici curiosi che hanno potuto ammirare in anteprima il nuovo ‘bolide’ di casa BMW.

“E’ un piacere essere qui a Reggio Calabria con accanto un’icona del marchio BMW. Oggi la gamma è molto più vasta ma i modelli Serie 3 e Serie 5 sono stati per tanti anni quelli di punta per l’azienda tedesca – spiega Giacomo Caselli, amministratore delegato del Gruppo Formula 3 – Siamo arrivati alla settima generazione della Serie 3 con un’evoluzione tecnica e tecnologica elevatissima. E’ cambiata sia dal punto di vista estetico ma soprattutto tecnologico. Il nuovo modello è in grado di dialogare con il guidatore, apprendere i percorsi ed imparare lo stile di guida. Il passaggio all’elettrico sarà molto più rapido di quello che si pensa. In un mese abbiamo venduto lo stesso numero di macchine di quelle dell’anno scorso. Le colonnine elettriche hanno senza dubbio incentivato l’acquisto di macchine ibride ed elettriche. Negli altri Paesi il mercato dell’elettrico è molto più avanzato ma anche qui da noi ormai la risposta dell’utente comincia ad essere davvero interessante”.

La nuova BMW rappresenta l’inizio di una nuova era. Ninni Tramontana si mostra soddisfatto per aver ospitato l’importante azienda gestita dal gruppo imprenditoriale Caselli.

“Confindustria RC è sempre alla ricerca di nuovi imprenditori pronti ad investire qui al Sud. Il Gruppo Formula 3 ha scommesso anche sulla nostra città e i risultati ci sono e sono evidenti – commenta Giuseppe Nucera, presidente Confindustria RC – Siamo stati a Torino, Bergamo e Venezia per incontrare i grandi imprenditori del nostro Paese e presentare le opportunità di sviluppo che la Calabria offre ma purtroppo abbiamo constatato che c’è un’immagine fortemente negativa della nostra regione. Dobbiamo cercare di recuperare la nostra reputation. Iniziative come queste portano sviluppo e testimoniano un segnale di crescita per chi ha deciso di investire al Sud-Italia”.

Presente all’incontro, moderato dalla responsabile marketing Formula 3 Matilde Ruggeri, anche il presidente della Camera di Commercio RC, Ninni Tramontana.