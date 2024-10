Nuova giunta, riunione Dp (con Castorina). Speranza 2 assessori ma Falcomatà è irremovibile

Una giunta…sotto l’albero. Natale si avvicina, si attende ancora la formazione del nuovo esecutivo ma stavolta sembra davvero che il sindaco Falcomatà sia vicino alla fumata bianca. Azzeramento totale con Brunetti ‘salv0’, nessuna possibilità di ripescaggio per gli attuali assessori ma soltanto profili nuovi, da pescare dentro e fuori Palazzo San Giorgio. La linea Falcomatà è chiara, cristallina, e sembra non ammettere equivoci o deroghe.

Domani un giovedi infuocato a Palazzo San Giorgio: consiglio comunale, conferenza stampa di presentazione degli eventi natalizi e riunione interpartitica, tutto condensato in poche ore. L’incontro tra le forze di maggioranza servirà per trovare l’intesa rispetto alle richieste di Falcomatà, che hanno creato tensioni, malumori e anche stupore da parte di chi pensava in un bluff del primo cittadino.

Prima della riunione prevista per domani, Democratici e Progressisti secondo quanto raccolto ha avuto nella giornata di ieri un incontro per stabilire la linea del gruppo capitanato da Nino De Gaetano. All’incontro ha partecipato anche il consigliere oggi al gruppo misto Nino Castorina, che su queste pagine già riportavamo in rottura con il sindaco Falcomatà.

L’ex capogruppo del Pd non sembra condividere la linea e la filosofia che guidano il rinnovamento di Falcomatà, da qui l’idea di abbracciare un nuovo progetto politico. Tra Azione e Italia Viva, forze nazionali che Castorina preferirebbe, anche la possibilità concreta di un ingresso nei Dp di De Gaetano. Ingresso che, nelle idee del gruppo, potrebbe favorire la richiesta di 2 assessorati (come le postazioni attuali, in capo oggi a Delfino e Palmenta) cosi da mettere Falcomatà all’angolo, con l’innesto dell’ex capogruppo del Pd.

Conti che però non hanno fatto i conti con l’oste. Secondo quanto raccolto da CityNow, il sindaco è irremovibile: Castorina o meno, sarà una e soltanto una la postazione affidata a Dp all’interno della nuova giunta. E il nome non potrà essere nè Delfino, nè Palmenta ma servirà un profilo nuovo. Servirà una nuova riunione ai Dp per metabolizzare il diktat del sindaco ?