Nuova governance in Sorical, Naccari presidente: le nuove nomine

È stata rinnovata la governance di Sorical, la società regionale che gestisce il servizio idrico in Calabria. Con la nuova struttura, non è più previsto un amministratore unico, ma un Consiglio di amministrazione che conferisce un ruolo di maggiore rilevanza ai Comuni.

L’assemblea dei soci ha scelto i componenti del Cda, con l’ex consigliere e assessore regionale Demetrio Naccari Carlizzi alla presidenza. La sua nomina è emersa dopo la chiusura del bando lanciato dal Comune di Reggio Calabria per designare un membro del Cda.

Nel ruolo operativo di amministratore delegato è stato scelto Maurizio Nicolai, già direttore generale del Dipartimento Programmazione della Regione Calabria, individuato tra le file di Fratelli d’Italia.

Il Cda includerà anche nomi rilevanti della politica calabrese. Cataldo Calabretta, già amministratore unico di Sorical e esponente di spicco della Lega, è stato indicato dal Comune di Crotone. Elisabetta Aiello, figlia dell’ex assessore regionale e parlamentare Pietro Aiello, è stata candidata alle ultime elezioni regionali con Forza Italia. Giovannella Famularo, invece, è la rappresentante designata dal Comune di Lamezia Terme.

Tutte le nomine sarebbero state approvate dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. In quota Regione sono stati confermati Nicolai e Aiello.