Nuova Igea-Reggina: praticamente polverizzati i biglietti nel settore ospiti. Il dato

Cresce l’attesa per la sfida tra Nuova Igea e Reggina e, ancora una volta, a fare la differenza è la risposta del pubblico. Se a Barcellona Pozzo di Gotto il patron della Bonina aveva invitato la città a sostenere la squadra in vista della grande sfida contro gli amaranto, ottenendo una buona risposta, anche i tifosi della Reggina non sono rimasti a guardare.

A poche ore dall’apertura della prevendita per il settore ospiti, infatti, i sostenitori amaranto hanno praticamente polverizzato i biglietti messi a disposizione. Dei 509 tagliandi disponibili, ben 450 risultano già venduti. Un dato che testimonia ancora una volta il forte attaccamento del popolo amaranto alla propria squadra, pronto a seguirla anche lontano dal “Granillo” in una gara che si preannuncia particolarmente sentita.

È facile immaginare che a brevissimo i restanti biglietti possano andare esauriti, con il settore ospiti destinato quindi al tutto esaurito. Un colpo d’occhio importante sugli spalti del “D’Alcontres-Barone”, dove la Reggina potrà contare su un sostegno massiccio anche in trasferta.