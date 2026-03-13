Nuova Igea-Reggina: arriva la designazione del direttore di gara
Partita che si preannuncia molto dura dal punto di vista agonistico
13 Marzo 2026 - 09:12 | Redazione
È stata ufficializzata la designazione arbitrale per la partita Igea Virtus-Reggina, valida per la ventisettesima giornata del girone I della Serie D, in programma domenica 15 marzo allo stadio D’Alcontres-Barone. A dirigere l’incontro sarà il signor Matteo Cavacini della sezione AIA di Lanciano, coadiuvato dagli assistenti Andrea Giulio Adragna di Milano e Luigi Fabrizio D’Orto di Busto Arsizio. Nessun precedente con la Reggina.