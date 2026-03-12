Nuova Igea-Reggina: definito il numero di biglietti a disposizione del settore ospiti

Comunicazioni importanti e da seguire per i tifosi amaranto

A margine del tavolo tecnico di questa mattina è stata disposta l’apertura della prevendita destinata alla tifoseria ospite per un numero pari alla totale capienza del settore dedicato (510 spettatori). Il biglietto è nominativo.

Punto vendita autorizzato ETES sul territorio di Reggio Calabria:

B CENTERS Via Sbarre Centrali 260/B. Si raccomanda ai sostenitori amaranto di acquistare il proprio titolo d’ingresso in anticipo e di presentarsi ai varchi dello stadio muniti di documento d’identità per agevolare le operazioni di controllo e accesso. Il botteghino ospite è chiuso il giorno della gara.