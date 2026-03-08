Nuova Igea, Italiano: ‘Se la Reggina contro di noi perde o pareggia…’

Sette giorni e sarà scontro diretto tra la Nuova Igea e la Reggina. Un solo risultato per gli amaranto per continuare a sperare, diverso il discorso in casa dei siciliani che certamente trovandosi nel gruppone ci proveranno fino alla fine, ma non hanno l’assillo di dover vincere il campionato a tutti i costi. Sull’edizione Sicilia di Gazzetta del Sud, ha parlato il presidente Italiano: “Per tornare in testa alla classifica dobbiamo vincerle tutte. La nostra, a prescindere da come finirà, resterà una stagione meravigliosa.

Non mi sarei aspettato alla vigilia questa continuità di rendimento e questa posizione in classifica. Contro la Reggina sarà una partita importante per entrambe. Loro se perdono o pareggiano potrebbero essere estromessi dalla corsa al primo posto. L’Athletic Palermo si è guadagnato la prima posizione che comunque merita per quello che ha fatto, a mio avviso, però è un pò salvaguardata dagli arbitri e lo si è visto anche contro l’Enna.