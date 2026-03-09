Nuova Igea, caso De Falco: c’è una data per l’udienza

Lo aveva anticipato il patron Bonina. Siamo nella settimana che porterà al big match con la Reggina

Si avvicina una settimana delicata per la Nuova Igea Virtus, attesa non solo dal big match contro la Reggina, ma anche da un passaggio che potrebbe avere effetti diretti sulla classifica e sulla formazione da schierare in campo. Secondo quanto riportato da Gazzetta del Sud e rilanciato nelle ultime ore, l’udienza davanti al Tribunale Federale per il caso De Falco potrebbe tenersi martedì 10 marzo.

La vicenda nasce dal deferimento ricevuto dal club siciliano per la posizione del calciatore De Falco. In base alle ricostruzioni viene contestata alla società la gestione della posizione del portiere, schierato nelle prime gare stagionali da squalificato e poi escluso in seguito, con il rischio di conseguenze sia per il club sia per il tesserato.

Leggi anche

Sul tavolo ci sarebbe la possibilità di una penalizzazione in classifica per la Nuova Igea Virtus, mentre per il giocatore potrebbe profilarsi il rischio di una squalifica per più giornate.

L’aspetto più rilevante riguarda i tempi. L’eventuale decisione arriverebbe infatti prima della sfida tra Nuova Igea Virtus e Reggina, in programma domenica 15 marzo 2026 alle ore 14:30. In attesa degli sviluppi ufficiali, il caso resta dunque aperto e seguito con grande attenzione anche a Reggio Calabria, dove si guarda alla trasferta del 15 marzo come a uno snodo chiave della stagione.