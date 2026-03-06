Reggina: contro la Nuova Igea un solo risultato, per non salutare in anticipo il campionato

Settimana di lavoro ridotta per la Reggina, che ha chiuso la mini-fase di allenamenti con appena tre sedute dopo i tre giorni di riposo concessi dal tecnico Torrisi, approfittando della sosta del campionato. Allenamenti svolti a porte chiuse e, proprio per questo, senza particolari indicazioni sulle scelte tecniche e tattiche in vista del prossimo impegno.

Per capire come gli amaranto affronteranno la sfida contro la Nuova Igea Virtus e quali uomini saranno chiamati in causa, bisognerà probabilmente attendere ancora. Di certo c’è che la partita rappresenta uno snodo fondamentale della stagione.

La trasferta di Barcellona Pozzo di Gotto arriva infatti in un momento delicato per la classifica. La vittoria dell’Athletic Palermo nel recupero contro l’Enna ha proiettato i nerorosa in vetta, aumentando il divario tra la Reggina e il primo posto.

Un risultato che complica ulteriormente la rincorsa degli amaranto e che rende quasi obbligatorio fare bottino pieno nelle otto giornate che restano da qui alla fine del campionato. Anche vincendole tutte, però, non ci sarebbe comunque la certezza matematica di riuscire a completare la rimonta.

Proprio per questo la gara contro la Nuova Igea assume un valore decisivo. Un risultato diverso dalla vittoria rischierebbe infatti di estromettere la Reggina dalla corsa al vertice con largo anticipo, scenario che alimenta le preoccupazioni tra i tifosi, oggi meno ottimisti rispetto a qualche settimana fa.

Nel frattempo cresce anche l’attesa per il possibile verdetto sul caso che riguarda il portiere della Nuova Igea De Falco, sceso in campo nonostante una squalifica pendente. In casa giallorossa filtra fiducia e c’è la convinzione che la vicenda possa concludersi positivamente, mentre diversi esperti di diritto sportivo mostrano maggiore prudenza e interpretano la situazione in maniera differente.