Nuova Igea: il presidente Italiano mette in mezzo anche la Reggina sul caso De Falco

Il patron della Nuova Igea Bonina nei giorni scorsi parlando del “caso De Falco“, oltre a manifestare grande fiducia, ha parlato di soluzione nei prossimi giorni, quindi prima del big match che la compagine di Barcellona Pozzo di Gotto giocherà con la Reggina. Nuovo intervento su Gazzetta del Sud, questa volta del presidente Italiano che mette in mezzo anche la società amaranto, la quale non risulta si sia mai pronunciata sulla vicenda, rispetto invece al comunicato congiunto di Nissa e Savoia. Anzi, esattamente il 17 gennaio scorso, durante la conferenza stampa pre-gara Reggina-Vibonese, mister Torrisi sollecitato sull’argomento ha dichiarato: “Poco ci importa, le notizie le leggiamo. Anzi io voglio complimentarmi con il mister Marra per il lavoro che sta facendo, loro sono meritatamente in testa alla classifica“

Le dichiarazioni del presidente Italiano

“Siamo tranquilli e con la coscienza a posto. Sarà la giustizia sportiva a giudicarci, ma le sensazioni sono positive. Ci si attacca a delle banalità: De Falco ha scontato comunque le tre giornate di squalifica. Bisogna vedere quale sarà il verdetto. Se ne usciremo vincitori, è certo che trarremo grande carica da quanto è accaduto. Abbiamo dimostrato di essere la squadra più forte del campionato. L’accanimento di Nissa, Savoia e Reggina dispiace. Hanno speso tre volte più di noi e adesso si attaccano a queste piccolezze visto che in campo non sono riusciti a batterci”.