L’ex Reggina Sasso: ‘Se gli amaranto non dovessero vincere con la Nuova Igea…’

Dopo la vittoria dell’Athletic Palermo sul campo dell’Enna aumentano le difficoltà di aggancio alla vetta per la Reggina. Certamente molto passa pure dagli scontri diretti, a partire da quello che gli amaranto giocheranno alla ripresa del campionato sul campo della Nuova Igea. A Gazzetta del Sud dice la sua l’ex Rosario Sasso: “Sarà un match decisivo e mi auguro che la squadra amaranto riesca a vincere, altrimenti diventerà complicato raggiungere il primo posto. L’allenatore per via della sosta avrà tutto il tempo per preparare la sfida. Non c’è da essere ottimisti o pessimisti, bisognerà vedere con quale atteggiamento si affronteranno i giallorossi. Dovesse prevalere la Reggina si rilancerebbe, in caso contrario c’è il rischio di dover disputare un altro campionato di serie D.

Per me l’organico è ottimo e il club ha svolto un buon lavoro prendendo elementi forti, peccato per l’inizio di stagione. Gente come Edera, Ragusa, Barillà, Adejo, Ferraro, Fofana rappresenta un lusso per la D. Forse manca un bomber da doppia cifra, perchè Ferraro in area ha il proprio peso ma dovrebbe essere maggiormente supportato dai compagni. Mi collegherò in streaming a seguire la partita indossando la sciarpa amaranto”.