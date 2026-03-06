L’Athletic Palermo non perde un colpo. Per la Reggina la strada si complica

La strada verso il primo posto si fa sempre più in salita per la Reggina. Se dopo la sconfitta contro la Vigor Lamezia c’erano già dubbi sulla possibilità di conquistare la vetta, adesso la situazione si è ulteriormente complicata.

Il successo dell’Athletic Palermo nel recupero contro l’Enna ha infatti cambiato ancora una volta gli equilibri della classifica. I siciliani si sono presi la prima posizione in solitaria, allungando il vantaggio sugli amaranto che adesso si trovano a inseguire con quattro punti di distacco.

Un margine che pesa ancora di più se si considera che alla fine del campionato mancano soltanto otto partite. Con tre squadre davanti e uno svantaggio diventato più consistente, la rimonta verso la parte più alta della graduatoria appare oggi una missione decisamente difficile.

Molto, se non tutto, passerà dallo scontro diretto di domenica 15 marzo contro la Nuova Igea Virtus. Per la squadra amaranto sarà una gara da dentro o fuori: l’unico risultato utile per continuare a sperare nella promozione resta la vittoria. Qualsiasi altro punteggio rischierebbe infatti di estromettere la Reggina in manoera quasi definitiva.

Intanto, in casa amaranto si è tornati al lavoro. Il gruppo ha ripreso gli allenamenti giovedì, con l’obiettivo di preparare al meglio una sfida che potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale per il finale di stagione.

L’umore nello spogliatoio, però, non può che essere influenzato dagli ultimi sviluppi della classifica, la logica dovrà essere sempre quella di pensare gara dopo gara. Con otto giornate da giocare, la Reggina è chiamata a vincere sempre, provando a trasformare le difficoltà del momento nello stimolo per tentare un’impresa che, oggi più che mai, appare veramente complicata ma non ancora impossibile.