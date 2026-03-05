City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Serie D: recupero Enna-Athletic Palermo. Vittoria dei nerorosa e primato. La nuova classifica

Adesso la Reggina è a quattro punti dalla vetta. Si complica la rincorsa

05 Marzo 2026 - 16:53 | Redazione

Grillo Athletic Palermo

Secondo previsioni l’Athletic Palermo vince la gara di recupero contro l’Enna e balza solitario in vetta alla classifica a quota 51. Match risolto in cinque minuti con la prima rete al 38° con Torres e al minuto 43 su calcio di rigore Maurino. Accorcia Pozzi a venti dalla fine, ma nonostante il forcing finale, il punteggio rimane 1-2. Diventa sempre più entusiasmante la lotta al primo posto con la Reggina adesso distante di quattro punti.

Leggi anche

La classifica

  1. Athletic Palermo 51
  2. Savoia 50
  3. Nuova Igea 50
  4. Reggina 47
  5. Nissa 47
  6. Gelbison 40
  7. Milazzo 38
  8. Gela (-1) 37
  9. Sambiase 36
  10. Vigor Lamezia 35
  11. Enna 30
  12. Ragusa 27
  13. Vibonese 26
  14. Sancataldese 24
  15. Acireale (-1) 23
  16. Messina 23
  17. Favara 21
  18. Paternò 17

RegginaReggio Calabria Calcio