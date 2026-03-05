Serie D: recupero Enna-Athletic Palermo. Vittoria dei nerorosa e primato. La nuova classifica
Adesso la Reggina è a quattro punti dalla vetta. Si complica la rincorsa
05 Marzo 2026 - 16:53 | Redazione
Secondo previsioni l’Athletic Palermo vince la gara di recupero contro l’Enna e balza solitario in vetta alla classifica a quota 51. Match risolto in cinque minuti con la prima rete al 38° con Torres e al minuto 43 su calcio di rigore Maurino. Accorcia Pozzi a venti dalla fine, ma nonostante il forcing finale, il punteggio rimane 1-2. Diventa sempre più entusiasmante la lotta al primo posto con la Reggina adesso distante di quattro punti.
La classifica
- Athletic Palermo 51
- Savoia 50
- Nuova Igea 50
- Reggina 47
- Nissa 47
- Gelbison 40
- Milazzo 38
- Gela (-1) 37
- Sambiase 36
- Vigor Lamezia 35
- Enna 30
- Ragusa 27
- Vibonese 26
- Sancataldese 24
- Acireale (-1) 23
- Messina 23
- Favara 21
- Paternò 17