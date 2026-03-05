Reggina, serve il miglior Ferraro per la sfida all’Igea Virtus. Una gara che vale la stagione

“Sembra quello della prima parte di stagione”. È questo il commento più ricorrente tra tifosi e addetti ai lavori osservando le ultime prestazioni di Luca Ferraro, attaccante della Reggina che durante la grande rimonta amaranto è stato uno dei protagonisti assoluti.

In quella fase del campionato Ferraro aveva messo in mostra tutte le qualità che fanno la differenza per un attaccante: gol pesanti, alcuni anche di pregevole fattura, ma soprattutto una presenza costante in campo fatta di combattività, velocità e grande ferocia sotto porta. Caratteristiche che avevano permesso alla Reggina di trovare continuità e risultati in un momento decisivo della stagione.

Nelle ultime settimane il rendimento dell’attaccante è apparso meno brillante, ma più che un problema tecnico sembra trattarsi di un naturale periodo di appannamento. Il grande lavoro svolto dalla squadra, e in particolare dallo stesso Ferraro, spesso chiamato a reggere da solo il peso dell’attacco, ha inevitabilmente presentato il conto dal punto di vista fisico.

Proprio per questo la pausa imposta dal calendario potrebbe rivelarsi provvidenziale. Il break ha dato alla squadra la possibilità di recuperare energie e preparare al meglio il rush finale del campionato, nel quale la Reggina avrà bisogno della miglior versione del suo centravanti.

La risposta arriverà alla ripresa del torneo, quando gli amaranto saranno attesi da una delle sfide più delicate della stagione: la trasferta sul campo della capolista Nuova Igea. Una partita che potrebbe dire molto sul futuro degli amaranto e nella quale Ferraro deve necessariamente tornare a fare la differenza.