Serie D, Enna-Athletic Palermo oggi in campo: come e dove vedere la partita

La gara Enna-Athletic Palermo, non disputata lo scorso 15 febbraio causa impraticabilità di campo, si recupera oggi giovedi 5 marzo ore 15,00. I gialloverdi sono reduci dalla straripante vittoria interna contro il Gela (6-1) nonostante questo la società ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico Passiatore a soli due giorni dal recupero. I nerorosa, invece, hanno superato il Sambiase grazie ad un rigore realizzato al minuto 91 e in caso di vittoria, balzerebbero in testa alla classifica superando Savoia e Nuova Igea.

Leggi anche

Come e dove vedere la partita

Bisogna intanto registrarsi sul sito: www.ennacalciotv.it. Acquistare il ticket con PayPal (o carta tramite PayPal), andare nella sezione Diretta Streaming e attendere il collegamento, disponibile già 5 minuti prima del fischio d’inizio.