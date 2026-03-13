Nuova Igea-Reggina: vola la prevendita, la società ringrazia i tifosi

Sta rispondendo alla grande la tifoseria giallorossa all’appello del patron Bonina e del capitano Calafiore. Dopo l’apertura della prevendita è caccia al biglietto ed è per questo che la società ha ritenuto di dover ringraziare i propri tifosi attraverso un post social:

“Grazie alla città, ai tantissimi tifosi ed appassionati giallorossi che stanno rispondendo alla prevendita per la gara di domenica prossima al ‘d’Alcontres-Barone’.

Già…è giusto sottolinearlo, è giusto sottolineare la grande passione per i colori e per la squadra della città. A chi c’è sempre stato, a chi c’è e a chi verrà e ci sarà.

Un grande cuore giallorosso…per una canzone d’amore da intonare insieme“.