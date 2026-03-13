City Now

Nuova Igea-Reggina: è partita la prevendita. Possibile sold out nel settore ospiti

Le indicazioni per l'acquisto del biglietto, costi e chiusura

13 Marzo 2026 - 10:04 | Redazione

Curva Sud Tifosi Ultras Reggina ()

Nuova Igea-Reggina: “Al via la prevendita del settore ospiti (509 posti) dello stadio “D’Alcontres-Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto. I biglietti possono essere acquistati presso il rivenditore Bcenters via sbarre centrali 260, 89133 Reggio Calabria. Non sarà possibile acquistare il tagliando on line, chiusura prevendita sabato 14 marzo ore 19.

Biglietto Intero € 13,00 + diritti di prevendita“.

