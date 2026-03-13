Nuova Igea-Reggina: è partita la prevendita. Possibile sold out nel settore ospiti
Le indicazioni per l'acquisto del biglietto, costi e chiusura
13 Marzo 2026 - 10:04 | Redazione
Nuova Igea-Reggina: “Al via la prevendita del settore ospiti (509 posti) dello stadio “D’Alcontres-Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto. I biglietti possono essere acquistati presso il rivenditore Bcenters via sbarre centrali 260, 89133 Reggio Calabria. Non sarà possibile acquistare il tagliando on line, chiusura prevendita sabato 14 marzo ore 19.
Biglietto Intero € 13,00 + diritti di prevendita“.