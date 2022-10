Reggio, completata la nuova piazza Municipio a Pellaro - FOTO

Sono stati completati nei giorni scorsi i lavori per il restyling della nuova piazza Municipio a Pellaro. L’opera di riqualificazione, finanziata con una somma complessiva di 150 mila euro, rientra nel programma “Quindici agorà per quindici quartieri”, ovvero una delle azioni concepite dall’amministrazione comunale ed inserite nel programma di finanziamento dei “Patti per il Sud” a suo tempo attivato dal sindaco Giuseppe Falcomatà.

Ieri sera a Pellaro un momento conviviale, alla presenza del sindaco ff Paolo Brunetti, dell'Assessore ai Lavori Pubblici Rocco Albanese, dei consiglieri delegati Giovanni Latella e Carmelo Romeo, del sindaco ff della Città Metropolitana Carmelo Versace e degli altri rappresentanti dell'Amministrazione comunale, ha segnato l'inaugurazione del nuovo spazio consegnato ai cittadini.

Il progetto ha previsto la realizzazione di una nuova pavimentazione della piazza, con materiali nuovi e cordolature, elementi di arredo urbano con panchine e cestini, nuove alberature ed una nuova illuminazione, oltre alla valorizzazione del monumento dedicato al giudice Antonino Scopelliti ucciso dalla mafia nell’agosto del 1991.

Presente all'inaugurazione anche la Presidente della Fondazione Scopelliti, figlia del magistrato reggino, Rosanna Scopelliti, che ha ringraziato l'Amministrazione comunale per l'attenzione dedicata allo spazio che ospita il monumento.











Nel complesso l'intervento consegna quindi un nuovo spazio moderno e funzionale alla cittadinanza di Pellaro, per una delle piazze più frequentate dai cittadini del quartiere, non solo giovani, ma anche anziani che ora godranno del restyling dell'area.

"Contenti e soddisfatti - ha dichiarato il sindaco ff Paolo Brunetti a margine dell'apertura della nuova piazza - un altro lavoro programmato negli anni scorsi dall'Amministrazione comunale e dal sindaco Falcomatà arriva a compimento. E siamo felici che i cittadini abbiano accolto positivamente le caratteristiche di questo nuovo spazio, che costituisce uno dei luoghi centrali e più importanti per la socialità della comunità pellarese. In questo quartiere sono tanti gli interventi già realizzati, la nostra speranza è che i cittadini siano consapevoli degli sforzi che sono stati prodotti e che considerino questi spazi comuni con cura ed attenzione, evitando di vandalizzarli o rovinarli come accaduto in altre occasioni".

Soddisfatto anche l'Assessore ai Lavori Pubblici Rocco Albanese che ha ricordato l'impegno del Settore per il completamento delle tante opere, piccole e grandi, avviate in questi anni.