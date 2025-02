Rifiuti a Reggio, acquistate 30 fototrappole. Brunetti: ‘In via di installazione, le sposteremo periodicamente’

Una gestione dei rifiuti più efficiente e moderna: è questa la promessa del vicesindaco Paolo Brunetti, che ha illustrato il nuovo piano di raccolta avviato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Ecologia Oggi.

“Sapevamo che la situazione rifiuti a Reggio Calabria era complessa e che non sarebbe cambiata dall’oggi al domani – ha dichiarato Brunetti, ospite dell’ultima puntata di Live Break. Tuttavia, con il nuovo sistema di raccolta differenziata, la divisione della città in fasce e l’introduzione dei cassonetti condominiali, stiamo già registrando miglioramenti. L’obiettivo è rendere la gestione dei rifiuti più efficace e soprattutto più rispettosa del decoro urbano”.

Le novità del piano rifiuti: cassonetti condominiali e raccolta misto-stradale

Uno dei cambiamenti più significativi è l’introduzione dei cassonetti condominiali per gli edifici con più di 8 unità abitative, una soluzione pensata per eliminare i disagi legati all’uso dei mastelli individuali.

“Abbiamo già consegnato un numero significativo di cassonetti ai condomini e gradualmente copriremo tutta la città”, ha spiegato il vicesindaco. “Vogliamo eliminare definitivamente le immagini di sacchetti appesi ai ganci sui marciapiedi, che danneggiano il decoro urbano e creano problemi igienici”.

Parallelamente, la città è stata suddivisa in tre fasce per ottimizzare il servizio:

Zona A (centro e fascia costiera): raccolta differenziata porta a porta.

raccolta differenziata porta a porta. Zona B (aree urbane intermedie): sistema misto, con ritiro dell’organico e dell’indifferenziato porta a porta, mentre plastica, vetro e carta verranno conferiti nei cassonetti stradali.

sistema misto, con ritiro dell’organico e dell’indifferenziato porta a porta, mentre plastica, vetro e carta verranno conferiti nei cassonetti stradali. Zona C (periferie): raccolta con cassonetti stradali, per garantire maggiore efficienza nei quartieri più difficili da servire con il porta a porta.

“Abbiamo lavorato per trovare la soluzione migliore per ogni area della città, mantenendo il porta a porta nelle zone dove ha funzionato meglio e introducendo un sistema misto dove necessario”, ha precisato Brunetti.

Fototrappole e controlli contro l’abbandono dei rifiuti

Un altro tassello fondamentale del piano è il contrasto agli abbandoni illeciti di rifiuti, fenomeno ancora diffuso in diverse zone.

“Abbiamo acquistato e stiamo installando le prime fototrappole, che ci permetteranno di monitorare le aree più critiche e identificare chi continua a gettare i rifiuti fuori dagli spazi previsti”, ha spiegato Brunetti.

Le fototrappole saranno collocate nei punti strategici e spostate periodicamente per massimizzare l’efficacia dei controlli. Il regolamento per l’uso di queste apparecchiature è già pronto e verrà approvato nelle prossime settimane.

“Il nostro obiettivo non è solo reprimere, ma anche educare. Vogliamo sensibilizzare i cittadini sul rispetto dell’ambiente e sulla necessità di una città più pulita”, ha aggiunto il vicesindaco.

Il bilancio dopo un mese

A un mese dall’avvio del nuovo piano, alcune criticità persistono, ma Brunetti si dice fiducioso:

“Abbiamo già visto risultati positivi in zone come il Rione Marconi e Ciccarello, mentre su viale Europa e in alcune traverse del centro storico ci sono ancora problemi. Anche su Arghillà stiamo lavorando per riorganizzare la raccolta con cassonetti condominiali nelle aree residenziali più critiche”.

Il vicesindaco ha poi sottolineato il contributo positivo degli amministratori di condominio:

“La collaborazione con gli amministratori è fondamentale. Stiamo programmando incontri per risolvere eventuali problematiche specifiche e per spiegare le modalità corrette di utilizzo dei nuovi cassonetti”.

Premialità per i cittadini virtuosi e nuove isole ecologiche

Guardando al futuro, l’amministrazione punta anche su un sistema di premialità per incentivare la raccolta differenziata.

“Presto introdurremo un meccanismo di premialità per i cittadini che conferiranno correttamente i rifiuti nelle isole ecologiche. Abbiamo già previsto il ripristino delle isole ecologiche itineranti, che in passato hanno funzionato bene e vogliamo riproporre per migliorare il servizio”.

Brunetti ha concluso il suo intervento sottolineando la necessità di un impegno collettivo:

“Il Comune sta facendo la sua parte, ma il vero cambiamento dipende anche dai cittadini. Una Reggio Calabria più pulita è possibile solo se tutti collaboriamo, rispettando le regole e contribuendo a mantenere il decoro urbano”.

Nuova fase per la gestione rifiuti a Reggio Calabria

Con il nuovo piano, l’amministrazione comunale punta a una svolta concreta nella gestione dei rifiuti, attraverso una raccolta più organizzata, maggiore controllo sugli abbandoni e incentivi per chi rispetta le regole.

Il cammino è ancora lungo, ma i primi segnali di miglioramento fanno sperare in una Reggio Calabria più pulita e sostenibile.