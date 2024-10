Pronti i primi colpi per la nuova Reggina: si lavora intensamente

Non c’è tempo da perdere. Dall’ufficialità della scelta da parte del sindaco f.f. Brunetti che ha visto preferire La Fenice Amaranto, alla prima conferenza stampa della nuova società, al mercato iniziato immediatamente (e che già era stato imbastito in previsione di successo nel bando).

Il d.s. Pellegrino e il d.g. Bonanno sono al lavoro per allestire l’organico, che possa consentire alla squadra di lottare per i primi posti. Pronti a essere ufficializzati i primi colpi, due figli del S.Agata che possano dare quel contributo di esperienza e identità amaranto fondamentale per ripartire nel migliore dei modi. Il difensore Francesco Cosenza e il centrocampista Nino Barillà, secondo quanto raccolto, sono vicini a vestire nuovamente la maglia amaranto.

Parallelamente si lavora anche alla questione panchina. Sono 3-4 i profili che si stanno valutando (tra questi potrebbero esserci i nomi di Franceschini e Ferraro, ma al momento si tratta solo di indiscrezioni), con la società che è intenzionata a procedere il prima possibile con la fumata bianca.