Nuova Reggina, Ripepi presenta esposto dai Carabinieri: ‘Mancano carte fondamentali’

LFA Reggio Calabria, Massimo Ripepi ha presentato oggi un esposto-denuncia presso i Carabinieri. Lo stesso consigliere comunale di opposizione aveva denunciato sui social network la scorsa settimana quanto accaduto, con la pronta risposta del sindaco f.f. Brunetti.

All’uscita dai Carabinieri, le parole di Ripepi ai microfoni di CityNow.

“È vero che ho avuto alcuni documenti, ma soltanto le 3 manifestazioni di interesse, il nullaosta relativo allo stadio Granillo e la lettera di Brunetti alla Figc. Manca tutto il resto, a partire dalla commissione e dal decreto sindacale. Nel momento in cui si fa il bando pubblico, la ‘lex specialis’ come viene definita tecnicamente, evidenzia che bisogna rispettare alcune regole.

Ci deve essere un verbale come fatto a Bari, documento che ancora non ho avuto modo di leggere. Ieri sono andato di nuovo in Comune, chiedendo ancora documenti, ma non ho ricevuto risposta e allora stamattina mi sono presentato dai Carabinieri come avevo già preannunciato. Questa settimana convocherò una seduta di commissione Controllo e Garanzia (di cui Ripepi è presidente, ndr), Brunetti dovrà dire perché ha scelto la Fenice Amaranto e non Bandecchi”, le parole di Ripepi.