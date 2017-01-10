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Le sfide formative dell’I.T.E. ‘Ferraris-Da Empoli’

Sistemi informativi aziendali, Scienze Applicate e AFM bilingue: l'ITE Ferraris-Da Empoli presenta ai futuri iscritti i suoi indirizzi e i nuovi profili professionali

10 Gennaio 2017 - 16:14 | di Vincenzo Comi

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L’ I.T.E. “Ferraris- da Empoli di Reggio Calabria, in linea con il cambiamento avviato sin dal corrente anno dal neo dirigente reggente prof.ssa Giuseppina Princi e da tutto il personale scolastico, propone ai futuri iscritti alla prima classe, un’ offerta formativa, ricca e variegata in grado di offrire ai propri studenti, quelle competenze  linguistiche, giuridico-economiche, digitali, scientifiche, studiate per garantire loro quelle opportunità formative che ne promuoveranno l’inserimento nel mondo universitario e del lavoro, rendendoli protagonisti in un panorama conoscitivo e lavorativo sempre più globale. Una scuola che con i due indirizzi attivati:

I due indirizzi: SIA e Liceo Scientifico Scienze Applicate

SIA (Sistemi Informativi Aziendali) e Liceo Scientifico Scienze Applicate, intende rivoluzionare  la didattica  realizzando “competenze per l’innovazione” , base delle professioni del futuro come la figura dell’APP DEVELOPER (programmatore di APP per dispositivi mobili per ottenere velocità ed essenzialità nella comunicazione) e del SOCIAL MEDIA MANAGER  O  IL DIGITAL  STRATEGIST: specialisti in marketing che associano elevate competenze digitali e che curano il lancio di un progetto o prodotto sui social network attraverso strategie di visibilità mediatiche.

LA DISCIPLINA  oggetto del percorso curricolare dell’ I.T.E. “Ferraris- da Empoli è, infatti, indicata quale “INFORMATICA GESTIONALE “ che si diversifica per contenuti dalle discipline informatiche (pur presenti in altri piani di studio) per un diverso approccio: è finalizzata alla programmazione di software  che automatizzano i processi di gestione all’interno delle aziende,  propedeutici alle START UP INNOVATIVE, in una prospettiva multidisciplinare e con collegamenti con il mondo del lavoro. Lo studente infatti acquisisce le abilità di PROGRAMMATORE di SOFTWARE e non di mero utilizzatore di percorsi precostituiti.  

AFM: percorso bilingue e profili professionali

Ulteriore rivoluzione che I’ I.T.E. “Ferraris- da Empoli” sta percorrendo è l’indirizzo AFM (Amministrazione finanza e marketing), che offre  un percorso bilingue quinquennale (Francese e Inglese) e i cui percorsi disciplinari sono altrettanto proiettati ad inserire gli studenti in un futuro contesto lavorativo:

Profilo professionale “INNOVATION MANAGER”, in grado di gestire innovazioni di prodotto o di processo  che consentiranno alle aziende fruitrici di rispondere alle opportunità esterne o interne  ed usare la creatività per introdurre nuove idee, processi o prodotti con l’obiettivo di innescare e implementare la forza lavoro per lo sviluppo di una società;

Profilo professionale “INTERNATIONAL ADVISOR” , figura che “consiglia” e si qualifica tra il classico addetto alle vendite e il “customer care” ed è destinata ad imprese in fase di affermazione che mettono al centro della propria politica aziendale  la soddisfazione e fidelizzazione del cliente e dunque spendibile in un territorio che vuole crescere.

Materie giuridiche ed economiche e attività extracurricolari

L’ I.T.E. “Ferraris- da Empoli”, si prefigge, altresì, attraverso lo studio delle materie giuridiche ed economiche, inserite nel piano di studi, di promuovere una conoscenza micro e macro economica del “Sistema Paese” e delle dinamiche imprenditoriali e del processo di globalizzazione economica e fiscale, favorendo negli studenti la capacità di fare management e nel contempo di gestire  un corretta  contabilità aziendale interfacciandosi con l’ambiente economico attraverso un confronto con il sistema bancario.

L’ I.T.E. “Ferraris- da Empoli”, punta, altresì su un’offerta extracurriculare ricca e variegata: percorsi di potenziamento della lingua Inglese, tenuti da docenti di madrelingua, finalizzati alla preparazione per l’acquisizione delle certificazioni “PET” e “FIRST”, corsi di alfabetizzazione di tedesco, arabo, cinese, russo, sportelli di rinforzo disciplinare in tutte le materie d’indirizzo. Vengono garantiti, inoltre, viaggi di istruzione e stages aziendali presso strutture selezionate, percorsi di alternanza scuola lavoro in orario curriculare, d’intesa con gli Ordini Professionali, le banche, le Pubbliche Amministrazioni, l’Università Mediterranea.

Dotazioni e servizi per le famiglie

L’istituto è dotato di LIM in tutte le aule, è certificato TEST CENTER PATENTE ECDL, per cui vengono anche promossi percorsi formativi per l’acquisizione della Patente europea.

Ulteriori servizi offerti alle famiglie: registro elettronico con possibilità di visionare in tempo reale la valutazione dei propri figli, visite specialistiche gratuite tenute, presso l’istituto, da accreditati medici ospedalieri, servizio navetta convenzionato fascia ionica e tirrenica.

Questi  solo alcuni dei  traguardi formativi della  MISSION dell’I.T.E. “Ferraris- da Empoli”, che punta a garantire una formazione culturale complessa, innovativa  in grado di formare cittadini socialmente integrati, colti e liberi in possesso di competenze  avanzate ed aggiornate in grado di rispondere alle esigenze di un mondo del lavoro sempre più complesso e meritocratico.

 

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