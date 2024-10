Reggio, al GOM 11 nuovi ambulatori

A partire da oggi sono attivi gli ambulatori di intraomoenia del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria. Allocati al pianterreno del blocco B del Presidio Ospedaliero “Morelli” di Viale Europa, i locali dell’intramoenia sono nuovi, confortevoli e dotati di tutte le attrezzature e le strumentazioni necessarie allo svolgimento delle attività ambulatoriali.

Nuovi ambulatori al Grande Ospedale Metropolitano

Si tratta di 11 ambulatori di tipo medico, adeguati alle norme nazionali e regionali in materia, nei quali è previsto l’utilizzo di apparecchi elettromedicali.

Sono stati, poi, realizzati: uno spazio aperto (front office) per la registrazione e l’accettazione degli utenti, per le attività amministrative e l’archiviazione dei documenti; locali destinati a servizi per il personale e l’utenza esterna; locali depositi.

Tutto il reparto è dotato di impianto di climatizzazione e spazi di attesa per l’utenza.

Nonostante la grave crisi pandemica che da oltre un anno ha stravolto le vite di tutti e la normale attività ospedaliera stabilendo una rigida scala di priorità, il G.O.M. è stata in grado di programmare le attività ordinarie e raggiungere l’obiettivo di aprire all’utenza gli ambulatori per l’attività intramuraria.

Soddisfazione è espressa dal Commissario Straordinario del G.O.M., Ing. Iole Fantozzi, dal Direttore Sanitario Aziendale, Dott. Salvatore Costarella, dal Direttore Amministrativo Aziendale, Dott. Francesco Araniti, i quali hanno sottolineato la rilevanza, anche alla luce del contenimento delle liste di attesa, dell’obiettivo raggiunto, che è stato garantito nonostante la sempre più pressante carenza di personale ospedaliero.

Un particolare ringraziamento per il pregevole lavoro svolto va alla Direzione Medica di Presidio, guidata dal Dott. Leo Antonino Verduci, per la parte organizzativa e di allestimento dei locali, e all’Ufficio Tecnico del G.O.M., diretto dall’Ing. Carmelo Giuseppe Fera, per quanto concerne la progettazione e la direzione dei lavori.